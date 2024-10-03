На севере Бурятии организуют молодёжный форум

В Бурятии «Байкальский молодёжный форум» едет на Север. Его специально проведут для молодёжи города Северобайкальска, Муйского и Северо-Байкальского районов.Мероприятие состоится 12 октября. Ожидается, что к его работе примкнут около 300 участников старше 16 лет. Они примут участие в пяти площадках: «#Помогай», «#Гордись», «#Создавай», «#Вдохновляй», «#Управляй».В настоящее время продолжается регистрация для будущих участников, сообщают организаторы.