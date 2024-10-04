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В Забайкалье проведут неделю моды

В Забайкалье проведут неделю моды
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Заявки на участие подали порядка 30 дизайнеров

Завершился приём заявок на конкурс модельеров-дизайнеров «Культурный модный код Забайкалья» в рамках первой официальной Забайкальской недели моды. О желании участвовать заявили 28 дизайнеров.

Всего на конкурс поступило 26 заявок от 28 дизайнеров: 24 индивидуальных и две коллаборации. В общей сложности представлены эскизы 29 будущих коллекций. Самому взрослому участнику конкурса 50 лет, самому юному – 16.

- Мы очень рады, что забайкальские дизайнеры проявили такой живой интерес к конкурсу. Во всех работах есть своя изюминка, особый авторский взгляд. В ближайшее время эксперты будут изучать проекты коллекций конкурсантов. Каждый получит обратную связь: что стоит поправить, что переделать, как проект может улучшить, – рассказала руководитель краевого агентства по развитию индустрии моды и красоты «Забмода» Яна Манькова.

Она отметила, что после обратной связи участники конкурса приступят к пошиву: каждый сначала создаст по демонстрационной единице одежды из коллекции. На это у дизайнеров будет время до 3 ноября.

- На следующем этапе пройдёт презентация коллекций участников и уже готовой одежды. По итогам презентации экспертная комиссия выберет 10 победителей, которые получат финансирование на пошив собственных коллекций одежды. Имя автора лучшей работы будет озвучено на гала-показе Забайкальской недели моды, дизайнер будет награждён подарками от партнёров, - сообщает агентство по развитию индустрии моды и красоты Забайкалья.

Возрастное ограничение: 16+.
Забайкальский край мода

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