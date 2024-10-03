03 октября

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Иркутских писателей наградили национальной литературной премией

Иркутских писателей наградили национальной литературной премией
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Иркутской области
Всего лауреатами стали 360 человек

Пять писателей из Прибайкалья стали лауреатами национальной литературной премии «Золотое перо Руси». В этом году она проводилась в 19-й раз. Писатели из 57 государств прислали на конкурс более 35 тысяч произведений. Было зафиксировано рекордное количество лауреатов и победителей – 360 человек из 35 стран мира. В их числе оказались пять писателей из Иркутской области, а также министр культуры региона Олеся Полунина.

Лауреатом в номинации «Проза» стал писатель из Усть-Илимска Сергей Решетников. Его сборник основан на историях из первых трёх томов саги автора. В нём повествуется о периоде юности автора, коммунистическом воспитании, а также о комсомольской жизни в Усть-Илимске и последующем непростом этапе жизни по возвращении в Иркутск.

Ещё одним лауреатом этой премии стал писатель из Иркутска Владимир Киреев. Его исторический роман посвящён истории сибирской деревни, сложным драматическим событиям первой половины 20 века.

Лауреатом в номинации «Издания» стал председатель иркутского отделения Союза писателей России, директор дома литераторов Александр Семёнов. Произведения в его сборнике затрагивают такие важные темы, как нравственное понимание мира, гуманизм, обретение веры, любовь к Родине.

Также лауреатом в этой же номинации стал главный редактор литературного журнала «Сибирь» Юрий Баранов за свою новую книгу прозы. Кроме этого, награду «Серебряное перо Руси» в номинации «Поэзия» получил иркутский поэт Владимир Скиф за книгу стихов.

Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина стала лауреатом конкурса в номинации «Общественные коммуникации» за высокий уровень организации Дней русской духовности и культуры «Сияние России». Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Иркутская область литература премия

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