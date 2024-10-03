В Улан-Удэ стартовали онлайн-зарядки

Присоединиться может любой желающий
Вчера, 2 октября, в Советском районе столицы Бурятии состоялась первая онлайн-зарядка. Акция проходит в рамках корпоративной программы по укреплению здоровья на рабочих местах.
В первой зарядке приняли участие сотрудники администрации Советского района г. Улан-Удэ и городской поликлиники № 1.
По информации районной администрации, каждую среду в 8:30 все желающие могут проявить заботу к себе и своему здоровью, приняв участие в онлайн-зарядке. Для этого необходимо подключиться к видеоконференции. Ссылку на неё можно найти в соцсетях Советской администрации.
Возрастное ограничение: 0+.
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