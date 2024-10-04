«Слетаются как саранча»: Автовладельцев в Улан-Удэ одолели перекупы





В последнее время в соцсетях участились жалобы на так называемых перекупщиков – людей, зарабатывающих на перепродаже чужих авто. Цель таких частных дельцов – купить машину дешевле, а продать уже с наценкой. Из этой разницы и формируется их доход.



Перекупы, как правило, стараются найти наиболее «выгодные» для себя предложения и пытаются убедить автовладельца в том, что его «железный конь» находится в неудовлетворительном состоянии, что у него большой пробег, что он слишком старый или такая марка не пользуется спросом. А ещё при визуальном осмотре они находят в авто явные и скрытые «дефекты». Многие люди ведутся на обещания заплатить быстро и наличными и потому в итоге заключают невыгодные для себя сделки.



Очередной пост про перекупщиков появился накануне в одном из крупных местных пабликов. Житель Улан-Удэ рассказал, что тоже недавно выставил машину на продажу.



- Но прежде чем продать её, пришлось встретиться с кучей перекупов, которые как саранча слетаются на объявление, – говорится в публикации. – Готовы ехать куда угодно и, виляя хвостом, втирать владельцу, что его авто ничего не стоит и они, так уж и быть, возьмут за свою якобы неплохую цену.



По словам нашего земляка, один из таких специалистов даже добрался до его близких.



- С требованием продать авто по его цене уже начал лезть домой и доставал родных в течение нескольких дней. Здорово раздражают, – поведал неизвестный автор.



В комментариях участники сообщества с ним согласились. «Вообще не стоит связываться с перекупами – слишком цену поднимают», – высказались интернет-пользователи.





Другой посетитель паблика рассказал, как отомстил назойливым перекупщикам.



- После продажи в объявлении напоследок указал адрес на Левом берегу и снижал цену каждые два часа с условием, что кто первый приедет, тот и заберёт, – отметил он.



- Сама продавала машину. Да, звонят перекупы и это естественно. Но если ты знаешь, что цена, которую ты выставил на свою машину, нормальная, так и гни. Зачем их слушать? На каждое авто найдётся покупатель, – гласит ещё один комментарий.

