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«Слетаются как саранча»: Автовладельцев в Улан-Удэ одолели перекупы

«Слетаются как саранча»: Автовладельцев в Улан-Удэ одолели перекупы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожане рассказали, на что идут некоторые из них ради перепродажи авто

В последнее время в соцсетях участились жалобы на так называемых перекупщиков – людей, зарабатывающих на перепродаже чужих авто. Цель таких частных дельцов – купить машину дешевле, а продать уже с наценкой. Из этой разницы и формируется их доход.

Перекупы, как правило, стараются найти наиболее «выгодные» для себя предложения и пытаются убедить автовладельца в том, что его «железный конь» находится в неудовлетворительном состоянии, что у него большой пробег, что он слишком старый или такая марка не пользуется спросом. А ещё при визуальном осмотре они находят в авто явные и скрытые «дефекты». Многие люди ведутся на обещания заплатить быстро и наличными и потому в итоге заключают невыгодные для себя сделки.

Очередной пост про перекупщиков появился накануне в одном из крупных местных пабликов. Житель Улан-Удэ рассказал, что тоже недавно выставил машину на продажу.

- Но прежде чем продать её, пришлось встретиться с кучей перекупов, которые как саранча слетаются на объявление, – говорится в публикации. – Готовы ехать куда угодно и, виляя хвостом, втирать владельцу, что его авто ничего не стоит и они, так уж и быть, возьмут за свою якобы неплохую цену.
 
По словам нашего земляка, один из таких специалистов даже добрался до его близких.

- С требованием продать авто по его цене уже начал лезть домой и доставал родных в течение нескольких дней. Здорово раздражают, – поведал неизвестный автор.
 
В комментариях участники сообщества с ним согласились. «Вообще не стоит связываться с перекупами – слишком цену поднимают», – высказались интернет-пользователи.

Другой посетитель паблика рассказал, как отомстил назойливым перекупщикам.

- После продажи в объявлении напоследок указал адрес на Левом берегу и снижал цену каждые два часа с условием, что кто первый приедет, тот и заберёт, – отметил он.

- Сама продавала машину. Да, звонят перекупы и это естественно. Но если ты знаешь, что цена, которую ты выставил на свою машину, нормальная, так и гни. Зачем их слушать? На каждое авто найдётся покупатель, – гласит ещё один комментарий.
автомобили соцсети

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