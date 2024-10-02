В Бурятии собирают средства на восстановление многоквартирного дома

Пожар уничтожил крышу дома
На официальной странице администрации Муйского района во «ВКонтакте» объявили сбор средств для помощи в восстановлении дома в посёлке Таксимо.
25 сентября произошло возгорание дома по ул. Белорусская, 18. Сообщается, что полностью была уничтожена крыша дома. Огнём повреждены восемь квартир.
- Рассматривается вопрос о восстановлении крыши дома силами собственников и спонсоров. Это большие материальные затраты, но собственники хотят сохранить свой дом, в котором прожили много лет. Давайте поможем им в этом. Оказать помощь можно путём перечисления на счёт, который открыли жители пострадавшего дома, - говорится здесь.
Банковские реквизиты указаны на странице районной администрации во «ВКонтакте»
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