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В Бурятии ожидается дождь и мокрый снег

В Бурятии ожидается дождь и мокрый снег
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ветер усилится до 14 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 октября по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём 9-14, местами 3-8 градусов тепла. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с.

В Улан-Удэ синоптики обещают небольшие осадки. Днём не выше 11 градусов тепла, ветер северо-западный 7-12 м/с.



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