В Бурятии ожидается дождь и мокрый снег

Ветер усилится до 14 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 октября по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём 9-14, местами 3-8 градусов тепла. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с.
В Улан-Удэ синоптики обещают небольшие осадки. Днём не выше 11 градусов тепла, ветер северо-западный 7-12 м/с.
Ветер усилится до 14 м/с
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