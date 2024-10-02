В посёлке Бурятии школьники внезапно остались без оценок



Директор Усть-Баргузинской СОШ Марина Вильмова отметила, что с 1 октября система заработала во всех учебных заведениях района. Проблема, как выяснилось, была в частых перебоях с Интернетом, корректировке постоянного расписания из-за движения кадров и технических работах на платформе. «По просьбе родителей запись домашнего задания ведётся в бумажных дневниках», – подчеркнула руководитель школы.

- Родители не могут отслеживать оценки детей. Почему во всех школах всё работает с 1 сентября? Неужели нельзя было сделать вовремя? Попросили с 1 сентября завести обычный дневник. Завели, а оценок и там нет, – констатировали сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7».