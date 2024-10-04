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В Улан-Удэ проведут «дружеские» велогонки в гору

В Улан-Удэ проведут «дружеские» велогонки в гору
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Соревнования станут предпоследними в республике в текущем велосезоне

5 октября в Бурятии состоится дружеский велосипедный заезд, посвящённый памяти мастера велосипедного спорта РБ Юрии Петровском. Спортивное мероприятие станет заключительным шоссейным тренировочным заездом-прикидкой.

Сбор участников состоится в 12:00 на 17 км Спиртзаводского тракта, на отвороте на карьер. Одиночный раздельный старт будет дан в 13:00. Спортсмены проедут дистанцию 8 км в одну сторону преимущественно в гору с финишем на вершине. К

Участвовать в категории «шоссе» будут мужчины до 49 лет и мужчины от 50 лет и старше. В категории «МТБ» проедут юниоры до 18 лет, мужчины 19-39 лет, ветераны 40 лет и старше и женщины всех возрастов. Победители получат кубки, медали и сертификаты.

Возрастное ограничение: 0+.
велоспорт спорт Бурятия

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