В Улан-Удэ проведут «дружеские» велогонки в гору

5 октября в Бурятии состоится дружеский велосипедный заезд, посвящённый памяти мастера велосипедного спорта РБ Юрии Петровском. Спортивное мероприятие станет заключительным шоссейным тренировочным заездом-прикидкой.Сбор участников состоится в 12:00 на 17 км Спиртзаводского тракта, на отвороте на карьер. Одиночный раздельный старт будет дан в 13:00. Спортсмены проедут дистанцию 8 км в одну сторону преимущественно в гору с финишем на вершине. КУчаствовать в категории «шоссе» будут мужчины до 49 лет и мужчины от 50 лет и старше. В категории «МТБ» проедут юниоры до 18 лет, мужчины 19-39 лет, ветераны 40 лет и старше и женщины всех возрастов. Победители получат кубки, медали и сертификаты.