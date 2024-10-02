02 октября

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В Северобайкальске ожидаются трудности с проездом транспорта

В Северобайкальске ожидаются трудности с проездом транспорта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ремонтные работы будут проводить в течение 7 дней

В Бурятии жителей Северобайкальска предупредили о затруднении движения транспорта на одном из проспектов города. Причиной станут ремонтные работы.

Как сообщает администрация Северобайкальска, с 3 по 9 октября на проспекте 60 лет СССР будет осуществляться укладка первого слоя асфальта. В связи с этим движение автотранспорта на данном участке дороги будет затруднено. Горожан просят планировать свои поездки с учётом объезда ремонтируемого участка.

- При движении по проспекту 60 лет СССР просим вас соблюдать правила дорожного движения, ограничить скорость и руководствоваться установленными временными знаками. Это позволит обеспечить безопасность на дороге и минимизировать неудобства для водителей и пешеходов, - пишет администрация города.
Северобайкальск Бурятия транспорт дорожный ремонт

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