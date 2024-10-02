В Улан-Удэ напишут диктант на бурятском

Акция пройдёт в центральной городской библиотеке
В Улан-Удэ горожане и гости города могут принять участие традиционном «Эрхим диктанте». Акция состоится 11 октября в центральной городской библиотеке им И.К. Калашникова в рамках месячника бурятского языка.
Диктант напишут по произведению лауреата литературной премии им. И.К. Калашникова Доржи Сультимова. Заявки принимаются до 10 октября по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 17, или по электронной почте: cbskalashnikov@yandex.ru. В заявке указываются Ф.И.О. участника, год рождения, место работы или учёбы, номер телефона. Об этом сообщает централизованная библиотечная система города Улан-Удэ.
Участие в акции бесплатное.
Возрастное ограничение: 16+.
Акция пройдёт в центральной городской библиотеке
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