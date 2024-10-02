Чита примет первенство ДФО по дзюдо

С 5 по 6 октября в Чите пройдёт первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо. В соревнованиях примут участие юниоры и юниорки до 21 года (2005-2007 года рождения).Как сообщает федерация дзюдо Забайкалья, первенство проведут в детско-юношеском центре «Олимпиец». Церемония открытия состоится 6 октября в 14:00.Вход на турнир будет бесплатным.