В Туве пять стран разыграют кубок министра обороны РФ

В Кызыле состоятся армейские соревнования по спортивной борьбе среди российских и зарубежных военнослужащих. На сегодня участие уже подтвердили семь команд: спортсмены из Беларуси, Монголии, Казахстана, Туниса и три сильнейшие команды России.Турнир на кубок министра обороны России в Туве проходит в седьмой раз. В прошлом году он впервые обрёл статус международного, благодаря чему на борцовском ковре встретились армейские борцы из шести стран. По отзыву организаторов соревнований, ранее в военном спорте не проводилось подобных турниров, поэтому участники были очень впечатлены.- Для тувинских спортсменов турнир стал настоящим праздником, ведь помимо зрелищных схваток на ковре, ежегодно звезды спортивной борьбы устраивают мастер-классы. В этом году мастер-классы от олимпийских чемпионов пройдут 4 октября в спортзале «Херел» и 5 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе города Чадан, - пишет официальный портал Республики Тыва.Соревнования состоятся 5 и 6 октября в спортивной школе «Субедей».