В вузах Москвы стартовали «Дни регионов Дальнего Востока»

Сегодня, 2 октября, в Российском университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы был дан старт циклу мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024». Первым этапом стала интерактивная выставочная экспозиция, которая пройдёт с 30 сентября по 1 ноября в крупнейших вузах Москвы и Московской области.- Интерактивная выставка представляет Бурятию и 10 других регионов Дальнего Востока. Студенты знакомятся с туристическими достопримечательностями республики: Байкалом, пешей тропой на Меркитской крепости, Иволгинским дацаном и Дацаном Ринпоче Багша, минеральными курортами Курумканского и Тункинского района. Также узнают о бурятских национальных блюдах: буузах и боовах, бухлёоре, и национальных видах спорта, - рассказали в пресс-службе правительства РБ.Целью данной экспозиции является создание позитивного облика регионов, демонстрация достижений, перспективных направлений развития, презентация крупнейших развивающихся компаний, вовлечение студентов и молодых специалистов для дальнейшего переселения на Дальний Восток. Студенты, посетившие выставочную экспозицию, отмечали интересные интерактивные локации, возможность пройти тесты по профориентации, попробовать отправиться в виртуальное путешествие, продегустировать дальневосточную продукцию, а также принять участие в «Большом Дальневосточном квесте» и выиграть путешествие на двоих.- В РУДН учатся студенты не только из российских регионов, но и из 160 стран мира, поэтому «Дни регионов Дальнего Востока» — мероприятие, которое даёт нам возможность показать молодёжи, что наша страна и границы их личного и профессионального развития не ограничиваются Москвой и Московской областью. А также познакомить ребят с Дальневосточным федеральным округом: с природой, промышленностью, возможностями, которые открываются для студентов. Дальний Восток — один из наиболее динамично развивающихся регионов России, где очень большой потенциал не только для работы, но и для дальнейшей жизни, — заявила Александра Воробьева, начальник управления образовательной политики РУДН.До 1 ноября выставочная экспозиция охватит также другие вузы Москвы: МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ «МЭИ», МАРХИ, МИРЭА, РАНХиГС, НИУ «Высшая школа экономики», МПГУ, Московский политех и МАИ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.