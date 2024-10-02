В Бурятии стартовал месячник бурятского языка

В Бурятии начинается традиционный месячник бурятского языка. Этот месяц будет насыщен событиями и мероприятиями, направленными на сохранение и популяризацию бурятского языка и культуры.С 2 по 25 октября пройдёт межрегиональный челлендж-конкурс «Буряад шүлэгөө уншая» (12+), посвящённый Году семьи. Участвуют учащиеся 9-11 классов, а также студенты ссузов и вузов.В это же время состоится выставка-экспозиция литературы на тему «Семья и брак у бурят».С 3 по 21 октября будет проведено интервьюирование на бурятском языке с помощью проекта «Буряадаар хөөрэлдэе… / Поговорим на бурятском…», где студенты, преподаватели поделятся своими мыслями на тему «Гэр бүлэмни – минии сэрэг».6 октября пройдёт международный конкурс «Юный Будамшуу» (6+), а 11 октября всех девятиклассников ждёт международный слёт «Оюун бэлиг» (12+).С 14 по 17 октября состоится работа интерактивной площадки «Буряад хэлэнэй hайндэр» (6+).17 октября пройдёт IV межрегиональная онлайн-олимпиада «Эрхим буряад» (6+), а также IV республиканский конкурс на бурятском языке «Абын табан эрдэм» (12+). Участвуют ребята из 10-11 классов и студенты.Также запланированы республиканский турнир по электронному учебнику бурятского языка (6+) – 18 октября и межрегиональный научно-методический семинар – 22 октября на тему «Развитие языкового активизма в муниципальных образованиях в Бурятии».