На Левобережье Улан-Удэ достраивают водоводы

Строительство сетей водоснабжения в Левобережной части Улан-Удэ выходит на завершающую стадию. Объект обеспечит качественной питьевой водой 56 тысяч человек.Напомним, что министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии ещё три года назад заключило соглашение с Минстроем России. В рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда» за время строительства было выделено 400 млн руб.Реализация мероприятия по улучшению водоснабжения на Левобережье началась в 2022 году. Как результат, построены две скважины артезианской воды, два резервуара, объём каждого 1000 куб. м, повысительно-насосная станция. Общая длина строительства сетей водоснабжения составила 18 км. Для прокладки водовода по Левобережью вплоть до 44 школы был сделан прокол под Степной Протокой и установлен дюкер. Также в рамках программы 10 км сетей проложили к частным домам ТОСа «Эрдэни».- Работы осложнялись тем, что у нас около 10 километров сетей расположено по ДНТ, где ширина улиц около 5 метров и глубина размещения водовода около 4. В связи с этим работы велись достаточно долго. Но мы справились, строительство водоводов у нас было завершено весной. Сейчас осталось засыпать резервуары и провести благоустройство территории, - рассказала Татьяна Корчуганова, генеральный директор ООО «СМП-10».- До 1 ноября строительство сетей Левобережья будет завершено. В течение месяца подрядчик должен передать объект на баланс города, а город уже передаёт на баланс МУП «Водоканал», - отметил Евгений Поляков, заместитель министра строительства и модернизации ЖКК РБ.Возможность присоединения к магистральным сетям получат жители ул. Цолгинская и Снежная, СНТ «Сокол-2», СНТ «Сибиряк», микрорайонов Солдатский и Поселье.