01 октября

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Жителей Бурятии призвали отправиться в лес за валежником

Жителей Бурятии призвали отправиться в лес за валежником
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Собирать его можно где угодно

В республиканском агентстве лесного хозяйства жителей Бурятии призвали идти в лес за валежником.

- Сбор валежной древесины – это не только способ отопления своего дома, но и помощь лесу. Освобождая лес от валежника, мы снижаем риск возникновения возгораний, а также распространения огня, - отметили в РАЛХ.

Валежником считаются лежащие на земле остатки стволов деревьев, сучьев, упавшие вследствие естественного отмирания деревьев, или при повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.

Валежником не являются порубочные остатки в местах проведения лесосечных работ.

Специалисты пояснили, как отличить валежник от сухостоя.

- Сухостоем считаются прекратившие жизнедеятельность, засохшие, но стоящие на корню деревья, а валежник – это лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, - сообщили в агентстве лесного хозяйства.

Продавать валежник нельзя.

Собирать валежник жители и гости Бурятии могут свободно и бесплатно для собственных нужд. Оформление разрешительного документа не требуется. Ограничений по использованию бензопил, топоров и других инструментов не установлено.
валежник Лес

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