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В Бурятии просят помочь Буддийскому университету продуктами и заготовками

В Бурятии просят помочь Буддийскому университету продуктами и заготовками
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На сегодня в университете «Даши Чойнхорлин» учатся 80 послушников со всей страны

Объявлен сбор средств на организацию горячего питания обучающимся Буддийского университета в новом учебном году.

- На сегодняшний день в университете «Даши Чойнхорлин» учатся 80 послушников со всей страны. Ежедневно их обеспечивают горячим питанием, рацион достаточно скромный, - говорится на официальной странице университета во «ВКонтакте».

Помочь университету можно продуктами питания, заготовками, картошкой (номер телефона +79148339560 Лубсан лама).

- В этом году урожай картошки был скромный, из приусадебного участка собрали всего 10 мешков. Годовая потребность - не менее 100 мешков. Просим помочь картофелем, это одно из основных блюд студентов. Есть подвал для хранения, и бухгалтер университета всегда хорошо заботится о сохранении урожая. Также будем признательны, если поделитесь заготовками и консервированной продукцией, соленьями, вареньями для улучшения рациона питания хувараков. Ваши имена будут переданы на ежедневный утренний хурал, - рассказали здесь.

Что касается перевода средств университету, то вся информация, как это сделать, указана на странице университета во «ВКонтакте».  
буддизм Буддийский университет благотворительность

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