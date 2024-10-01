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В Улан-Удэ отремонтировали дорогу к больнице №4

В Улан-Удэ отремонтировали дорогу к больнице №4
Общество,  Фото:минтранс Бурятии

Объект прошёл приёмку

В Улан-Удэ к городской больнице № 4 обеспечили беспрепятственный подъезд, сообщает минтранс Бурятии. Ремонт дороги от переулка Невского до переулка Герцена в микрорайоне Загорск завершён. 30 сентября прошла рабочая приёмка объекта.

Комиссия увидела, что теперь к важному социальному учреждению - больнице № 4 - обеспечен быстрый и безопасный подъезд транспорта. Участок протяжённостью около 300 метров обновили благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

- Мы провели комиссионное обследование, - отметил Евгений Соболев, начальник управления дорожного строительства комитета по строительству мэрии Улан-Удэ. - Осмотрели дорогу: как выполнено устройство асфальтобетонного покрытия, тротуаров, искусственных дорожных неровностей, как установлены бордюры и другое. Дорога принята, замечаний нет. В течение пяти лет она будет на гарантии.

В общей сложности в 2024 году в Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют 11 участков автомобильных дорог. Приёмка дорог после ремонта уже началась.

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