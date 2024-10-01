В Бурятии коллекторам не удалось «выбить» у сельчанина долг по кредиту



Эта история произошла в Муйском районе Бурятии. Местный житель заключил с одним из банков кредитный договор и получил по нему деньги, но, как заявили в райсуде, недобросовестно исполнял свои обязательства.



В итоге у мужчины образовался долг. Одна организация по сбору платежей приобрела у финучреждения права требования к должникам и вплотную взялась за них, направив в суд иски о взыскании денег.



С сельчанина потребовали взыскать задолженность по основному долгу и по процентам за пользование кредитом плюс по неустойку за просрочку и судебные издержки. Однако тот заявил ходатайство о применении срока исковой давности.



Исследовав все доказательства, служители Фемиды полностью отказали коллекторам в удовлетворении иска. Это решение ещё не вступило в законную силу.

