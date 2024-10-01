01 октября

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В Бурятии коллекторам не удалось «выбить» у сельчанина долг по кредиту

В Бурятии коллекторам не удалось «выбить» у сельчанина долг по кредиту
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его отказались взыскивать в суде

Эта история произошла в Муйском районе Бурятии. Местный житель заключил с одним из банков кредитный договор и получил по нему деньги, но, как заявили в райсуде, недобросовестно исполнял свои обязательства.

В итоге у мужчины образовался долг. Одна организация по сбору платежей приобрела у финучреждения права требования к должникам и вплотную взялась за них, направив в суд иски о взыскании денег.
 
С сельчанина потребовали взыскать задолженность по основному долгу и по процентам за пользование кредитом плюс по неустойку за просрочку и судебные издержки. Однако тот заявил ходатайство о применении срока исковой давности.
 
Исследовав все доказательства, служители Фемиды полностью отказали коллекторам в удовлетворении иска. Это решение ещё не вступило в законную силу. 
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