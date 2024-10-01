В Бурятии ветеран СВО стал учителем

Ветераны СВО после реабилитации осваивают новые профессии. Один из них – участник спецоперации Станислав Кырмыгенов. Он стал учителем в Комсомольской школе (село Комсомольское Еравнинского района) и преподаёт предмет «Основы безопасности и защиты Родины».- Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии Баирма Верхотурова предложила своему подопечному Станиславу Юрьевичу получить педагогическое образование в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова, - отмечают в фонде.Станислав Юрьевич с удовольствием согласился и совместно с социальным координатором оперативно собрал пакет документов, подал заявку на переподготовку в районный отдел образования по Еравнинскому району и в министерство образования Бурятии.- Мы подали все необходимые документы, и нам одобрили заявку. Я очень рада, что мой подопечный получит профессию учителя. Очень удобно, что форма обучения заочная, два раза в год Станислав будет сдавать сессию. В школе раз в неделю будет преподавать предмет основы безопасности и защиты Родины, - делится социальный координатор Баирма Верхотурова.Баирма Шираповна оказала содействие в оформлении социальной стипендии для участников СВО. Такую меру поддержки в Бурятии утвердили ещё в прошлом году. Бойцы, которые после окончания службы захотят освоить профессию учителя, будут получать ежемесячную стипендию в размере 42 279 рублей.- С появлением фонда «Защитники Отечества» стало намного проще решать возникающие вопросы, а их, поверьте, возникает немало. Социальные координаторы всё разъяснят, направят, помогут, не оставят один на один со своими проблемами. Хочу сказать огромное спасибо Баирме Шираповне за неравнодушие и готовность оказать реальную помощь. Вот летом мои дочери съездили отдохнули на Байкале в детском оздоровительном лагере Байкальский бор. Большое вам спасибо! - делится Станислав Юрьевич.В прошлом году супруга Станислава Юрьевича ушла из жизни после продолжительной болезни. Сейчас он один воспитывает двух дочерей.