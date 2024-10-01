В районе Бурятии у людей пока не подтвердился лептоспироз



В селенгинском улусе Зурган-Дэбэ В селенгинском улусе Зурган-Дэбэ произошла очередная вспышка лептоспироза. Накануне в группе «Селенга-инфо 24/7» сообщили, что заразился не только скот – а это 11 лошадей и 16 коров, но и люди.



Ранее говорилось о десяти заразившихся местных жителях, включая одного ребёнка. В группе заявили, что все они находятся под медицинским наблюдением. Однако, по уточнённым данным, пока лептоспироз у сельчан не подтвердился.



Обследование оказавшихся в контакте с заболевшими животными продолжается, пишет «Селенга-инфо 24/7». Жалоб ни от кого нет. Состояние селенгинцев в Роспотребнадзоре оценили как удовлетворительное.











Основные его признаки – желтушность, лихорадка и геморрагический диатез. Лептоспироз может протекать с минимальными проявлениями или вообще бессимптомно, поэтому чаще всего выявляется как раз при профилактической лабораторной диагностике. В Зурган-Дэбэ инфекция Возбудители лептоспироза – бактерии лептоспиры, основными переносчиками которых являются мыши и другие грызуны. Инфекция передаётся через различные загрязнённые объекты, особенно – при повышенной влажности, или через водоёмы со стоячей водой. Встречается это заболевание и у животных, и у человека.Основные его признаки – желтушность, лихорадка и геморрагический диатез. Лептоспироз может протекать с минимальными проявлениями или вообще бессимптомно, поэтому чаще всего выявляется как раз при профилактической лабораторной диагностике. В Зурган-Дэбэ инфекция вспыхивает из-за одного и того же КФХ.







