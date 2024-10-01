В Улан-Удэ открылись два крупных международных кинофестиваля

Подробное расписание кинопоказов:



30 сентября в Улан-Удэ открылись международный кинофестиваль «Свидание с Россией в Бурятии» и международный фестиваль детского, юношеского и семейного кино «Хрустальный нерпёнок». Церемония открытия состоялась в кинотеатре «Еврозона».До 4 октября в рамках кинофестивалей будут проходить кинопоказы, мастер-классы и творческие встречи. В республику приехали более 30 российских и зарубежных кинематографистов, которые представят 56 картин в конкурсных и внеконкурсных показах: анимационные, документальные, научно-популярные, игровой короткий метр, игровой полный метр.- От правительства Бурятии, от главы Алексея Цыденова мы приветствуем вас, уважаемые гости и участники кинофестивалей. Очень здорово, что в течение недели у нас будет удивительное погружение в мир кино. Бурятия богата своими талантами, мы развиваем кино. Всем большое спасибо и для нас этот праздник кино очень интересен, - сказала заместитель председателя правительства Бурятии, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Оценивать фильмы будут три профессиональных члена жюри. Это российский актёр театра и кино Андрей Руденский, главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов, программный директор открытого Российского фестиваля анимационного кино (Суздальфест) Наталья Лукиных.- Если бы на свете существовала Библия кинематографистов, я бы положил на неё свою правую руку и торжественно произнёс: «Обещаю и клянусь быть честным и справедливым! Обещаю и клянусь, что все призы достанутся только самым достойным». Очень хотелось бы верить, что таких достойных будет много. Я желаю вам и нам талантливых фильмов! - поделился председатель жюри игровых фильмов Андрей Руденский.Международный кинофестиваль «Свидание с Россией в Бурятии» - это проект, который поддержан Президентским фондом культурных инициатив и одной из своих целей видит популяризацию нематериального культурного наследия нашей страны.– Бурятия, спасибо большое, что пригласила на фестиваль, вашей великой природе, которая нас одарила солнцем! Мы вас не подведём, покажем лучшие фильмы, которые мы отобрали для фестиваля, - отметил президент международного кинофестиваля «Свидание с Россией в Бурятии» Александр Ильин.2024 год в России объявлен Годом семьи, это событие также является одной из тем, которой посвящён кинофестиваль. В программе представлены лучшие произведения отечественного и зарубежного кино.- «Хрустальный нерпёнок» является моим детищем. Бурятия - родина такого замечательного фестиваля, который стал известен всей стране. Мы проводим его во второй раз и это период взросления. Спасибо всем, - подчеркнула программный директор кинофестиваля «Хрустальный нерпёнок» Анна Пендраковская.Бурятия – республика с уникальной культурой, богатыми кинематографическими традициями, сильной актёрской школой и активным киносообществом. Сегодня новое поколение кинематографистов Бурятии, сохраняя традиции своих предшественников, делает кино в республике.- Хочу пожелать зрителям - ходите к кинотеатры, любите хорошее красивое кино, общайтесь друг с другом, потому что не вся жизнь в интернете и многие вещи происходят здесь и сейчас! - отметила директор АНО «Центр креативных индустрий» Наталья Борисова.Специально в рамках открытия участникам мероприятия была представлена уникальная фотовыставка «Знакомьтесь: Бурятия» из фонда Российского государственного архива кинофотодокументов. На выставке показаны 27 фотографий, начиная с 1933 по 1967 год. Яркие и видовые фотографии знакомят зрителей с жизнью и традициями республики и её жителями. Фотографии были переданы в дар Национальному музею Бурятии.В завершение церемонии открытия все были приглашены в зал для просмотра фильма открытия «Повелитель ветра».Д/ф. «Счастье Чукова», 44 мин., 12+, представляет режиссер Борис АмаровД/ф. «Игры кентавров», 26 мин, 16+Д/ф. «Дочки опоры», 49 мин., представляют режиссёр и оператор Валерий Рябин, автор сценария Наталья СтепановаД/ф. «Своих не бросаем», 43 мин.Д/ф. «Соприкосновение гранями», 48 мин., 12+;Д/ф. «Гилёв», 43 мин., 16+, представляет сценарист Екатерина ТолдоноваД/ф. «Русские люди», 56 мин., 12+19:00 Внеконкурсный показ: Д/ф «Лисянский. Особое плавание», 61 мин., 12+, представляет режиссёр Александр Ильин13:00 Презентация и передача электронной киноэнциклопедии в 6 томах «5000 фильмов. Рецензии за 50 лет» Сергея Кудрявцева15:00 Мастер-класс Анны Пендраковской «Герой-в жизни,кино,на экране»17:00 Круглый стол «Роль кино в укреплении национального единства и противодействие средствами кино и телевидения экстремизму, терроризму, разжиганию межнациональной розни»18:00 Мастер-класс Елены Борзовой «Твоя- речь - зеркало личности» Цикл из 3-х лекция, лекция 1«Капустное чудо» 15 мин., представляет режиссёр Инна Евланникова«Слон и тетя», 7 мин.;«Дикие соседи», 10 мин.;«Загадочная планета», 6 мин.;«Переход», 2 мин.;«Носки для звезды», 10 мин.,«Сказка про дружбу», 13 мин.;«Дождь-подросток», 5 мин.;«Янжай», 13 мин., представляет режиссер/продюсер Оксана Цепилов«Фагот» 41 мин«Время-вода», 14 мин.«Чоткар», 35 мин., 12+, представляет режиссер Денис Шаблий,«Петелька-крючочек»,25 мин. 0+;«Калачакра», 25 мин., 18+.«Да будет LED», 2024 г., 7 мин., представляет режиссёр и автор сценария Дарья Артюшкова, 12+;«Николай Дроздов в мире животных и в мире людей», 44 мин., 6+;«Ключи к эмоциям: страх и уверенность», 28 мин., 0+;«Город засыпает...», 13 мин., 6+;«Сибирский графит Алибера», 27 мин., 12+ ;«Плейстоценовый парк за Полярным кругом", 29 мин., 12+.13:00 Творческая встреча с композитором Григорием Гладковым и народной артисткой РСФСР Ларисой Лужиной, 12+;15:00 «Манюня: приключения в Москве», 90 мин, 12+, представляет актриса Карина Каграманян;17:00 «9 секунд», 91 мин, 12+ представляет режиссёр Олег Шторм19:00 «Обе две», 1 час 30 мин., 12+.Д/ф. «Сказки Айлин», 12 мин.,6+ представляет режиссёр, автор сценария и продюсер Асел Умаралиева;Д/ф. «Чойжил Сахюусан. Владыка смерти», 10 мин., 12+, режиссёр, автор сценария, оператор, продюсер Ирина Хорёнова, Улан-Удэ, 12+;Д/ф. «Признание», 28 мин., 12+, представляет режиссёр и оператор Владимир Пономарев;16:00 Д/ф. «Путь Счастья: первый представитель Далай Ламы в России», 58 мин., 6+;18:00 Д/ф «Дети капитана Зорченко», 60 мин., 12+, представляет режиссёр Александр Ильин 12+;19:00 Мастер-класс Елены Борзовой «Твоя- речь - зеркало личности» Цикл из 3-х лекция, лекция 2, 12+.11:00 Д/ф. «Тонкая нитка. Старообрядцы» (цикл «Мы часть твоя, великая Россия»), 38 мин., 12+, режиссёр и автор сценария Ирина Эрмиль;12:00 Д/ф. «Мы живём за Байкалом», 12+;Д/ф. «Рассказы о Бурятии», 12+;14:00 Мастер-класс сценариста, режиссера Екатерины Толдоновой «Основы российской цивилизации: патриотизм и дружба народов», 12+;16:00 Д/ф. «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского Ламы», 93 мин., 6+;18:00 Д/ф. «Остров Ноёхон», 58 мин., 16+.«Нормальная такая жизнь, 14 мин., 16+;«Мы есть», 17 мин., 12+, представляет режиссер Ангелина Подчиненова;«Хранитель Урала», 15 мин., 12+;«Ананас», 14 мин., 12+, представляет автор и режиссер Дилара Галеева, 12+;«Аба и son», 25 мин., 6+, представляет автор и режиссер Батор Доржиев;16:00 Презентация работ участников молодежной кинолаборатории «Свидание с Россией» совместно с Школой креативных индустрий «Байкал Арт», 12+;17:00 Онлайн мастер-класс от создателей вселенной BUBBLE «Майор Гром»: «О серьезности комиксов, съемках фильма и индустрии в России». Показ фильма «Майор Гром. Игра», 16+.12:00 «Мухадракон», 6+;14:00 «RRR: Рядом Ревёт Революция», 187 мин, 18+;19:00 «Говорит земля!» 95 мин., 12+, представляет режиссёр Евгений Корчагин.«Подсолнух», 4 мин., 12+;«Мой Пушкин», 7 мин., 6+;«Ведрити», 12 мин., 12+;«Ручей, бегущий в гору», 11 мин., 6+;«Маленькие ночные серенады», 12 мин., 6+.«Поиски возлюбленной», 5 мин.,«Уважаемые пассажиры», 11 мин.,«Дичь», 5 мин.,«Омичка», 15 мин.,«Музыка летней ночи», 14 мин.,«Расцветшая зима», 20 мин.,16:00 Программа игровых полнометражных фильмов: «Король неба», 127 мин., 12+.19:00 Мастер-класс Елены Борзовой «Твоя- речь - зеркало личности» Цикл из 3-х лекция, лекция 3, 12+.Вход на все показы свободный. Количество мест ограничено.