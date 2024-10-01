В Улан-Удэ открылись два крупных международных кинофестиваля

30 сентября в Улан-Удэ открылись международный кинофестиваль «Свидание с Россией в Бурятии» и международный фестиваль детского, юношеского и семейного кино «Хрустальный нерпёнок». Церемония открытия состоялась в кинотеатре «Еврозона».
До 4 октября в рамках кинофестивалей будут проходить кинопоказы, мастер-классы и творческие встречи. В республику приехали более 30 российских и зарубежных кинематографистов, которые представят 56 картин в конкурсных и внеконкурсных показах: анимационные, документальные, научно-популярные, игровой короткий метр, игровой полный метр.
- От правительства Бурятии, от главы Алексея Цыденова мы приветствуем вас, уважаемые гости и участники кинофестивалей. Очень здорово, что в течение недели у нас будет удивительное погружение в мир кино. Бурятия богата своими талантами, мы развиваем кино. Всем большое спасибо и для нас этот праздник кино очень интересен, - сказала заместитель председателя правительства Бурятии, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Оценивать фильмы будут три профессиональных члена жюри. Это российский актёр театра и кино Андрей Руденский, главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов, программный директор открытого Российского фестиваля анимационного кино (Суздальфест) Наталья Лукиных.
- Если бы на свете существовала Библия кинематографистов, я бы положил на неё свою правую руку и торжественно произнёс: «Обещаю и клянусь быть честным и справедливым! Обещаю и клянусь, что все призы достанутся только самым достойным». Очень хотелось бы верить, что таких достойных будет много. Я желаю вам и нам талантливых фильмов! - поделился председатель жюри игровых фильмов Андрей Руденский.
Международный кинофестиваль «Свидание с Россией в Бурятии» - это проект, который поддержан Президентским фондом культурных инициатив и одной из своих целей видит популяризацию нематериального культурного наследия нашей страны.
– Бурятия, спасибо большое, что пригласила на фестиваль, вашей великой природе, которая нас одарила солнцем! Мы вас не подведём, покажем лучшие фильмы, которые мы отобрали для фестиваля, - отметил президент международного кинофестиваля «Свидание с Россией в Бурятии» Александр Ильин.
2024 год в России объявлен Годом семьи, это событие также является одной из тем, которой посвящён кинофестиваль. В программе представлены лучшие произведения отечественного и зарубежного кино.
- «Хрустальный нерпёнок» является моим детищем. Бурятия - родина такого замечательного фестиваля, который стал известен всей стране. Мы проводим его во второй раз и это период взросления. Спасибо всем, - подчеркнула программный директор кинофестиваля «Хрустальный нерпёнок» Анна Пендраковская.
Бурятия – республика с уникальной культурой, богатыми кинематографическими традициями, сильной актёрской школой и активным киносообществом. Сегодня новое поколение кинематографистов Бурятии, сохраняя традиции своих предшественников, делает кино в республике.
- Хочу пожелать зрителям - ходите к кинотеатры, любите хорошее красивое кино, общайтесь друг с другом, потому что не вся жизнь в интернете и многие вещи происходят здесь и сейчас! - отметила директор АНО «Центр креативных индустрий» Наталья Борисова.
Специально в рамках открытия участникам мероприятия была представлена уникальная фотовыставка «Знакомьтесь: Бурятия» из фонда Российского государственного архива кинофотодокументов. На выставке показаны 27 фотографий, начиная с 1933 по 1967 год. Яркие и видовые фотографии знакомят зрителей с жизнью и традициями республики и её жителями. Фотографии были переданы в дар Национальному музею Бурятии.
В завершение церемонии открытия все были приглашены в зал для просмотра фильма открытия «Повелитель ветра».
Подробное расписание кинопоказов:
1 октября
ЗАЛ 1
12:00 Программа документальных фильмов:
Д/ф. «Счастье Чукова», 44 мин., 12+, представляет режиссер Борис Амаров
Д/ф. «Игры кентавров», 26 мин, 16+
14:00 Программа документальных фильмов (все 12+):
Д/ф. «Дочки опоры», 49 мин., представляют режиссёр и оператор Валерий Рябин, автор сценария Наталья Степанова
Д/ф. «Своих не бросаем», 43 мин.
16:00 Программа документальных фильмов
Д/ф. «Соприкосновение гранями», 48 мин., 12+;
Д/ф. «Гилёв», 43 мин., 16+, представляет сценарист Екатерина Толдонова
Д/ф. «Русские люди», 56 мин., 12+
19:00 Внеконкурсный показ: Д/ф «Лисянский. Особое плавание», 61 мин., 12+, представляет режиссёр Александр Ильин
ЗАЛ 2 (все 12+)
13:00 Презентация и передача электронной киноэнциклопедии в 6 томах «5000 фильмов. Рецензии за 50 лет» Сергея Кудрявцева
15:00 Мастер-класс Анны Пендраковской «Герой-в жизни,кино,на экране»
17:00 Круглый стол «Роль кино в укреплении национального единства и противодействие средствами кино и телевидения экстремизму, терроризму, разжиганию межнациональной розни»
18:00 Мастер-класс Елены Борзовой «Твоя- речь - зеркало личности» Цикл из 3-х лекция, лекция 1
ЗАЛ 4
12:00 Программа анимационных фильмов Семейный сеанс (все 6+)
«Капустное чудо» 15 мин., представляет режиссёр Инна Евланникова
«Слон и тетя», 7 мин.;
«Дикие соседи», 10 мин.;
«Загадочная планета», 6 мин.;
«Переход», 2 мин.;
«Носки для звезды», 10 мин.,
«Сказка про дружбу», 13 мин.;
«Дождь-подросток», 5 мин.;
14:00 Программа игровых короткометражных фильмов (все 12+)
«Янжай», 13 мин., представляет режиссер/продюсер Оксана Цепилов
«Фагот» 41 мин
«Время-вода», 14 мин.
16:00 Программа игровых короткометражных фильмов:
«Чоткар», 35 мин., 12+, представляет режиссер Денис Шаблий,
«Петелька-крючочек»,25 мин. 0+;
«Калачакра», 25 мин., 18+.
18:00 Программа научно-популярных фильмов:
«Да будет LED», 2024 г., 7 мин., представляет режиссёр и автор сценария Дарья Артюшкова, 12+;
«Николай Дроздов в мире животных и в мире людей», 44 мин., 6+;
«Ключи к эмоциям: страх и уверенность», 28 мин., 0+;
«Город засыпает...», 13 мин., 6+;
«Сибирский графит Алибера», 27 мин., 12+ ;
«Плейстоценовый парк за Полярным кругом", 29 мин., 12+.
ЗАЛ 5
13:00 Творческая встреча с композитором Григорием Гладковым и народной артисткой РСФСР Ларисой Лужиной, 12+;
15:00 «Манюня: приключения в Москве», 90 мин, 12+, представляет актриса Карина Каграманян;
17:00 «9 секунд», 91 мин, 12+ представляет режиссёр Олег Шторм
19:00 «Обе две», 1 час 30 мин., 12+.
2 октября
ЗАЛ 1
14:00 Программа документальных фильмов:
Д/ф. «Сказки Айлин», 12 мин.,6+ представляет режиссёр, автор сценария и продюсер Асел Умаралиева;
Д/ф. «Чойжил Сахюусан. Владыка смерти», 10 мин., 12+, режиссёр, автор сценария, оператор, продюсер Ирина Хорёнова, Улан-Удэ, 12+;
Д/ф. «Признание», 28 мин., 12+, представляет режиссёр и оператор Владимир Пономарев;
16:00 Д/ф. «Путь Счастья: первый представитель Далай Ламы в России», 58 мин., 6+;
18:00 Д/ф «Дети капитана Зорченко», 60 мин., 12+, представляет режиссёр Александр Ильин 12+;
19:00 Мастер-класс Елены Борзовой «Твоя- речь - зеркало личности» Цикл из 3-х лекция, лекция 2, 12+.
ЗАЛ 2
11:00 Д/ф. «Тонкая нитка. Старообрядцы» (цикл «Мы часть твоя, великая Россия»), 38 мин., 12+, режиссёр и автор сценария Ирина Эрмиль;
12:00 Д/ф. «Мы живём за Байкалом», 12+;
Д/ф. «Рассказы о Бурятии», 12+;
14:00 Мастер-класс сценариста, режиссера Екатерины Толдоновой «Основы российской цивилизации: патриотизм и дружба народов», 12+;
16:00 Д/ф. «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского Ламы», 93 мин., 6+;
18:00 Д/ф. «Остров Ноёхон», 58 мин., 16+.
ЗАЛ 4
13:00 Программа игровых короткометражных фильмов:
«Нормальная такая жизнь, 14 мин., 16+;
«Мы есть», 17 мин., 12+, представляет режиссер Ангелина Подчиненова;
«Хранитель Урала», 15 мин., 12+;
«Ананас», 14 мин., 12+, представляет автор и режиссер Дилара Галеева, 12+;
«Аба и son», 25 мин., 6+, представляет автор и режиссер Батор Доржиев;
16:00 Презентация работ участников молодежной кинолаборатории «Свидание с Россией» совместно с Школой креативных индустрий «Байкал Арт», 12+;
17:00 Онлайн мастер-класс от создателей вселенной BUBBLE «Майор Гром»: «О серьезности комиксов, съемках фильма и индустрии в России». Показ фильма «Майор Гром. Игра», 16+.
ЗАЛ 5
Программа игровых полнометражных фильмов:
12:00 «Мухадракон», 6+;
14:00 «RRR: Рядом Ревёт Революция», 187 мин, 18+;
19:00 «Говорит земля!» 95 мин., 12+, представляет режиссёр Евгений Корчагин.
3 октября
ЗАЛ 2
15:00 Конкурсная программа анимационных фильмов:
«Подсолнух», 4 мин., 12+;
«Мой Пушкин», 7 мин., 6+;
«Ведрити», 12 мин., 12+;
«Ручей, бегущий в гору», 11 мин., 6+;
«Маленькие ночные серенады», 12 мин., 6+.
17:00 Программа анимационных фильмов (все 12+):
«Поиски возлюбленной», 5 мин.,
«Уважаемые пассажиры», 11 мин.,
«Дичь», 5 мин.,
«Омичка», 15 мин.,
«Музыка летней ночи», 14 мин.,
«Расцветшая зима», 20 мин.,
4 ЗАЛ
16:00 Программа игровых полнометражных фильмов: «Король неба», 127 мин., 12+.
Фойе
19:00 Мастер-класс Елены Борзовой «Твоя- речь - зеркало личности» Цикл из 3-х лекция, лекция 3, 12+.
Вход на все показы свободный. Количество мест ограничено.