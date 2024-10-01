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В Бурятии появятся цифровые удостоверения для многодетных

В Бурятии появятся цифровые удостоверения для многодетных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они могут пригодиться при подтверждении льгот

Наряду с обычными бумажными в Бурятии скоро появятся цифровые удостоверения для семей с тремя и более детьми. Их внедрение в республике, как и по всей стране, начнётся с 1 октября, сообщили в Минсоцзащиты РБ.

В ведомстве отметили, что этот формат удобнее, к тому же таким электронным документом могут пользоваться одновременно и взрослые, и ребятишки. Он представляет собой QR-код, который достаточно сохранить в смартфоне или распечатать на бумаге.

Электронное удостоверение подтверждает право на льготы для многодетных. К примеру, оно пригодится при покупке билета в музей или на выставку в любом городе России. Отображаться QR-код будет в личных кабинетах членов семьи на портале Госуслуг – в разделе «Семья и дети».
 
В Бурятии код можно предъявить при посещении трёх государственных музеев – Этнографического на Верхней Берёзовке, Национального и Кяхтинского краеведческого имени академика В. А. Обручева, а также 13 муниципальных в районах и городах республики.

Ещё на февральской сессии Народного Хурала депутаты одобрили изменения в статью № 1 республиканского закона «О статусе многодетных семей в Бурятии». В январе таковой по указу президента РФ закрепили на федеральном уровне за теми, кто воспитывает нескольких ребятишек. Теперь он присваивается навсегда.

Региональный закон вскоре привели в соответствие с федеральным. В марте его подписал глава РБ Алексей Цыденов.

- Если раньше старший ребёнок достигал 18 лет (или 23-х для студентов-очников – прим.), считалось, что эта семья уже не многодетная. Сейчас статус бессрочный, – пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова, выступавшая на той сессии докладчиком по вопросу. – Норма унифицирована на всей территории России.

Многодетными отныне считаются ячейки общества с тремя и более детьми, включая усыновлённых и удочерённых. Они получат удостоверения единого образца, разработанные Минтрудом России. Выдавать такие начали с 1 сентября, но не всем сразу.

С наступлением осени жители разных районов РБ начали интересоваться, нужно ли менять или продлевать документы. В Минсоцзащиты Бурятии отметили: старые пока остаются действительными. Однако семьям, где есть студенты до 23 лет, обучающиеся очно в техникуме или вузе, лучше поторопиться.

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