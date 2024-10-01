В Бурятии отпразднуют День среднего профессионального образования

2 октября студенты и преподаватели колледжей и техникумов Бурятии соберутся в Улан-Удэ, чтобы встретить профессиональный праздник. День среднего профессионального образования проведут в парке им. С.Н. Орешкова с 14:00.В программе запланированы спортивные состязания: битва гигантов на подушках, перетягивание каната, соревнования гиревиков, армрестлинг, джампинг и дрон-реслинг. На других локациях проведут лепку бууз, национальную игру «Шагай надаан» и многое другое.На главной сцене парка студенты техникумов и колледжей раскроют свои творческие таланты и презентуют свои учебные заведения. Также студентов ждут призы и подарки от организаторов праздника.Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, на сцене выступят известные бурятские артисты и студенты. В течение всего дня в парке будут работать интерактивные площадки с мастер-классами, выставками, конкурсами и развлекательными программами. В конце вечера состоится дискотека.