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В Иркутске закрыли мотосезон

В Иркутске закрыли мотосезон
Общество,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Колонну возглавили сотрудники Госавтоинспекции

В субботу, 28 сентября, иркутские мотоциклисты собрались на дрифт-площадке у Академического моста для проведения церемонии закрытия сезона. Старт мероприятия был дан на объездной дороге Ново-Ленино.

Колонну мотоциклистов возглавили дорожные полицейские, сопроводившие их до места проведения официальной части.

- Беседуя с участниками, особое внимание автоинспекторы уделили пассивной безопасности — использованию дополнительной защиты и мотошлема, а также на недопущение управления транспортом несовершеннолетними и лицами без права управления соответствующей категории, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.


Сотрудники полиции наглядно показали последствия нарушений правил дорожного поведения и привели пугающие данные статистики.

Так, с начала года в Иркутской области более чем в 200 ДТП погибли 16 водителей мототранспорта, среди которых четверо несовершеннолетних. Погибшие были в возрасте от 12 до 60 лет. Ещё 226 человек получили различные травмы.

Несмотря на официальное закрытие сезона, на дорогах по-прежнему можно встретить мотолюбителей. Госавтоинспекторы призывают соблюдать правила дорожного движения.


мотоциклисты ГИБДД

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