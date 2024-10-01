В Иркутске закрыли мотосезон





В субботу, 28 сентября, иркутские мотоциклисты собрались на дрифт-площадке у Академического моста для проведения церемонии закрытия сезона. Старт мероприятия был дан на объездной дороге Ново-Ленино.Колонну мотоциклистов возглавили дорожные полицейские, сопроводившие их до места проведения официальной части.- Беседуя с участниками, особое внимание автоинспекторы уделили пассивной безопасности — использованию дополнительной защиты и мотошлема, а также на недопущение управления транспортом несовершеннолетними и лицами без права управления соответствующей категории, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.Сотрудники полиции наглядно показали последствия нарушений правил дорожного поведения и привели пугающие данные статистики.Так, с начала года в Иркутской области более чем в 200 ДТП погибли 16 водителей мототранспорта, среди которых четверо несовершеннолетних. Погибшие были в возрасте от 12 до 60 лет. Ещё 226 человек получили различные травмы.Несмотря на официальное закрытие сезона, на дорогах по-прежнему можно встретить мотолюбителей. Госавтоинспекторы призывают соблюдать правила дорожного движения.