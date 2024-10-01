В Бурятии сельчан неприятно удивило подорожавшее обучение в ДШИ



Некоторых жителей Баргузинского района застала врасплох новость о повышении платы в местной детской школе искусств (ДШИ). Они утончили в группе «Баргузин-инфо.24/7», в чём причина. «Кто устанавливает сумму? Есть ли какое-то постановление?», – поинтересовались сельчане.



В самом учреждении пояснили: его материальное содержание требует существенных финансовых затрат и большая часть расходов – на отопление, связь, освещение, вывоз мусора и откачку жидких бытовых отходов, а также обеспечение питьевой водой, санитарный производственный контроль, медосмотр сотрудников и зарплаты им – ложится на районный бюджет.



Однако деньги нужны и на участие в конкурсах, фестивалях и олимпиадах, ремонт и приобретение музыкального оборудования и компьютерной техники, закупку программного обеспечения, костюмов, обуви, аксессуаров, учебных пособий, учебной литературы и журналов, обновление натурного фонда для художников, инвентарь для уборки и санитарной обработки помещений и гигиены детей. Потому обучение в ДШИ подорожало. Местные жители, к слову, дали на то своё согласие.



- В отделениях и классах школы прошли родительские собрания, на которых поддержали единый взнос размером в 700 рублей в месяц. Есть категории льготников, за которых плата вносится частично либо не вносится. Мы всегда идём навстречу пожеланиям родителей и хотим, чтобы детям в ДШИ было комфортно, увлекательно и интересно, – отметили в учреждении.



Там добавили: законодательство не запрещает образовательным организациям обращаться за материальной помощью к родителям. Добровольные взносы – серьёзная материальная поддержка для образовательного учреждения.

