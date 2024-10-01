Участок трассы «Байкал» перешёл в собственность Забайкалья

В Забайкальском крае четырёхкилометровый участок трассы Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита км 1101+427 – км 1105+536 передали в региональную собственность. Речь идёт об участке дороги от Романовского кольца до 0 км трассы Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск. Управление и содержание участков переходит в ведение ГКУ «Управление автомобильных дорог Забайкальского края». При этом движение транзитного транспорта организовано в обход города по трассе «Амур».В 2017 году данный участок был капитально отремонтирован, работы включали устройство новой дорожной одежды, восстановление водоотвода и ремонт искусственных сооружений. В 2022-2023 годы были устроены защитные слои. Таким образом дорога соответствует нормативным требованиям.- Передача состоялась в рамках плана перспективного развития сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения до 2031 года, утверждённого протоколом заседания правительственной комиссии по транспорту от 13 апреля 2018 года, - сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор «Забайкалье».