01 октября

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На юге Бурятии выявили победителей в мотокроссе

На юге Бурятии выявили победителей в мотокроссе
Общество,  Фото:администрация Кяхтинского района
В Кяхтинском районе провели очередной этап чемпионата республики

В минувшую субботу в Кяхте собрались мотогонщики из Бурятии и соседних регионов. Более 30 человек боролись за награды четвёртого этапа открытого чемпионата республики по мотокроссу, этапы которого регулярно проводится в городе с 2015 года.

Всего в соревнованиях приняли участие 36 спортсменов из Кяхты, Улан-Удэ, Читы, Краснокаменска и Черемхово. Этап выявил 18 победителей в шести классах.

Как сообщает администрация района, призёрами стали:

В классе «Открытый»
Первое место – Гибанов Александр (Чита)
Второе место – Харчук Александр (Кяхта)
Третье место – Завязкин Сергей

В классе «85 куб. см»
Первое место – Ушаков Алексей
Второе место – Туманов Константин
Третье место – Харчук Виолетта (Кяхта)

В классе «125 куб. см»
Первое место – Завязкин Дмитрий
Второе место – Харчук Руслана (Кяхта)
Третье место – Леонов Данил

В классе «250 куб. см»
Первое место – Зыков Максим
Второе место – Игумнов Александр (Кяхта)
Третье место – Туркин Александр

В классе «500 куб. см»
Первое место – Бушанов Станислав (Улан-Удэ)
Второе место – Ступаков Павел
Третье место – Ившин Роман

В классе «Ветераны»
Первое место – Надин Сергей (Чита)
Второе место – Протасов Александр (Кяхта)
Третье место – Тарасов Алексей

Бурятия мотокросс мотоспорт Кяхтинский район

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