На юге Бурятии выявили победителей в мотокроссе

В минувшую субботу в Кяхте собрались мотогонщики из Бурятии и соседних регионов. Более 30 человек боролись за награды четвёртого этапа открытого чемпионата республики по мотокроссу, этапы которого регулярно проводится в городе с 2015 года.Всего в соревнованиях приняли участие 36 спортсменов из Кяхты, Улан-Удэ, Читы, Краснокаменска и Черемхово. Этап выявил 18 победителей в шести классах.Как сообщает администрация района, призёрами стали:Первое место – Гибанов Александр (Чита)Второе место – Харчук Александр (Кяхта)Третье место – Завязкин СергейПервое место – Ушаков АлексейВторое место – Туманов КонстантинТретье место – Харчук Виолетта (Кяхта)Первое место – Завязкин ДмитрийВторое место – Харчук Руслана (Кяхта)Третье место – Леонов ДанилПервое место – Зыков МаксимВторое место – Игумнов Александр (Кяхта)Третье место – Туркин АлександрПервое место – Бушанов Станислав (Улан-Удэ)Второе место – Ступаков ПавелТретье место – Ившин РоманПервое место – Надин Сергей (Чита)Второе место – Протасов Александр (Кяхта)Третье место – Тарасов Алексей