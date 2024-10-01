Лама из Забайкалья завершил 20-летнее обучение в Индии

Солбон Гаржилов получил учёную степень Карама
Уроженец села Догой Могойтуйского района Забайкальского края Солбон Гаржилов успешно завершил своё обучение по пяти основным трактатам буддизма, тибетской литературе и истории гелугских традиций в знаменитом центре обучения монастыря Дрепунг Гоманг (Индия).
- Солбон лама пришёл послушником в Агинский дацан в 2003 году. На следующий год он поехал в Индию и поступил в Гоман дацан. После 20 лет обучения достопочтенный Солбон лама получил степень Карама - бакалавра буддийской философии «Гаарамба» во втором отделении университета Гелугпы, - сообщается в Telegrам-канале Агинского дацана.
В публикации отмечается, что на дипломе год выпуска указан 2151 по тибетскому королевскому календарю, что соответствует 2024 году по общепринятому григорианскому стилю.
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Солбон Гаржилов получил учёную степень Карама
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