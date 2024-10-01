01 октября

Популярное

В райцентре Бурятии начаты работы по благоустройству парка

В райцентре Бурятии начаты работы по благоустройству парка
Общество,  Фото:администрация Джидинского района
Первый этап завершат в конце этого месяца

В Джидинском районе Бурятии стартовали работы по благоустройству парка Дзержинского в селе Петропавловка. Работы проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Более 2500 жителей Джидинского района приняли участие в выборе дизайн проекта благоустройства парковой зоны. Она будет оснащена арт объектами, лавочками, урнами. Также в рамках проекта предусмотрено ограждение, входная арка и бетонирование дорожек, - отметил председатель комитета инфраструктуры администрации МО «Джидинский район» Агбан Базаров.

Благоустройство парка пройдёт в два этапа. Первый этап завершится в конце октября этого года. Второй этап запланирован на следующий год.

Как сообщили в районной администрации, в прошлом году были завершены работы по благоустройству центральной площади села Петропавловка. Здесь были установлены беседки в восточном стиле, ставшие местом отдыха для гостей и жителей районного центра. Также на территории центральной районной больницы была благоустроена площадка.
Бурятия благоустройство Джидинский район парк отдыха

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На юге Бурятии выявили победителей в мотокроссе
На юге Бурятии выявили победителей в мотокроссе
Общество, 01.10.2024
В Кяхтинском районе провели очередной этап чемпионата республики
В Бурятии отпразднуют День среднего профессионального образования
В Бурятии отпразднуют День среднего профессионального образования
Общество, 01.10.2024
Студенты соберутся в парке столицы республики
Педагог Бурятии борется за звание «Мастера года»
Педагог Бурятии борется за звание «Мастера года»
Общество, 01.10.2024
Финал всероссийского конкурса проходит в Тюмени
В райцентре Бурятии начаты работы по благоустройству парка
В райцентре Бурятии начаты работы по благоустройству парка
Общество, 01.10.2024
Первый этап завершат в конце этого месяца
Участок трассы «Байкал» перешёл в собственность Забайкалья
Участок трассы «Байкал» перешёл в собственность Забайкалья
Общество, 01.10.2024
Передача состоялась в рамках плана развития сети автомобильных дорог
В Бурятии отремонтируют более 25 км дорог к туристическим объектам
В Бурятии отремонтируют более 25 км дорог к туристическим объектам
Общество, 01.10.2024
Часть работ ведётся на трассе Улан-Удэ – Новый Уоян
На въезде в село Бурятии установили стелу
На въезде в село Бурятии установили стелу
Общество, 01.10.2024
Объект появился благодаря неравнодушным сельчанам
В Бурятии наградили организаторов и участников «Алтарганы»
В Бурятии наградили организаторов и участников «Алтарганы»
Общество, 01.10.2024
Летом этого года делегация республики приняла участие в международном бурятском фестивале «Алтаргана» в Монголии
Учёные Бурятии разработали инновационный способ обработки риса
Учёные Бурятии разработали инновационный способ обработки риса
Общество, 01.10.2024
Сократить время приготовления поможет обработка плазмой
В Чите труженица тыла отметила своё 101-летие
В Чите труженица тыла отметила своё 101-летие
Общество, 01.10.2024
В мэрии города её назвали «удивительной женщиной с лучистыми глазами»
Велосипедист из Бурятии выиграл 3 награды всероссийских соревнований
Велосипедист из Бурятии выиграл 3 награды всероссийских соревнований
Общество, 01.10.2024
Турниры проходили в конце сентября в соседних регионах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^