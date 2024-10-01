В райцентре Бурятии начаты работы по благоустройству парка

В Джидинском районе Бурятии стартовали работы по благоустройству парка Дзержинского в селе Петропавловка. Работы проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».- Более 2500 жителей Джидинского района приняли участие в выборе дизайн проекта благоустройства парковой зоны. Она будет оснащена арт объектами, лавочками, урнами. Также в рамках проекта предусмотрено ограждение, входная арка и бетонирование дорожек, - отметил председатель комитета инфраструктуры администрации МО «Джидинский район» Агбан Базаров.Благоустройство парка пройдёт в два этапа. Первый этап завершится в конце октября этого года. Второй этап запланирован на следующий год.Как сообщили в районной администрации, в прошлом году были завершены работы по благоустройству центральной площади села Петропавловка. Здесь были установлены беседки в восточном стиле, ставшие местом отдыха для гостей и жителей районного центра. Также на территории центральной районной больницы была благоустроена площадка.