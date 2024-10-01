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Хамбо Лама предложил установить в Бурятии памятник прадеду Пушкина

Хамбо Лама предложил установить в Бурятии памятник прадеду Пушкина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также Дамба Аюшеев предлагает установить памятники известным людям из Селенгинского района

Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев предлагает установить памятники известным людям из Селенгинского района Бурятии. Идеями он поделился в своём телеграм-канале.

- Будучи с некоторыми ширээтэ ламами в Ацайском дацане, обговорили с руководством Селенгинского района о возможности увековечивания памяти великих людей Селенги. Можно установить памятники Сердюкову - Эмэгейн Боро (судостроитель, выдающийся гидротехник-самоучка, известный спасением и развитием Вышневолоцкой водной системы), Н.Ц-Д. Мункуеву (Николай Цырендоржиевнч Мункуев – прим. ред.), учёному, который первым перевёл «Сокровенное сказание монголов» со старо-китайского языка, и Юмжапу Лумбунову - хозяину Удунгинского тракта, он обустроил Удунгинский тракт протяжённостью около 90 верст, был не только успешным предпринимателем и меценатом, но и просветителем, - подробно рассказал Хамбо Лама.

Кроме того, Дамба Аюшеев неожиданно сообщил о возможности установки памятника прадеду великого русского поэта и прозаика Александра Пушкина - Абраму Ганнибалу.

- Также есть возможность ради великого А. С. Пушкина установить памятник его родному деду Абраму Ганнибалу. Чтобы подрастающее поколение знало, с кого можно брать пример в своей жизни, - заключил Пандито Хамбо Лама.

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