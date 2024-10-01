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В Улан-Удэ люди рискуют неожиданно провалиться под землю

В Улан-Удэ люди рискуют неожиданно провалиться под землю
Общество,  Фото:ОНФ
В городе насчитали сразу несколько опасных колодцев

В региональном отделении Народного фронта забили тревогу из-за аварийных канализационных люков, ставших опасными для жителей Улан-Удэ. Такие есть в разных микрорайонах столицы Бурятии.
 
К примеру, возле того, что в сотых кварталах, основательно проседает асфальт. Его оградили сигнальной лентой, которая лишь создаёт видимость безопасности. Это участок с высокой проходимостью и любой неверный шаг может привести к обвалу земли, предупредили общественники в своём официальном telegram-канале.

На другом участке колодец и вовсе выпирает наружу. Водители вынуждены маневрировать, выезжая на «встречку». Если кто-то наедет на такой люк, то рискует поломать авто и даже угодить в ДТП. 

Около рынка «Динамо» канализационное сооружение кое-как прикрыли досками. На другом не закреплена крышка – можно наступить на неё и улететь под землю.


- Обвалы земли и асфальта вблизи колодцев опасны, в первую очередь, для пешеходов. И, к сожалению, ограждение «запрещающими» знаками и конструкциями не решает проблему, ведь «долговые ямы» простаивают и не ремонтируются, – заявили активисты.
 
«Фронтовики» сообщили, что уже направили в администрацию Улан-Удэ запрос просьбой привести все объекты в нормативное состояние и обезопасить их.
канализация безопасность благоустройство ОНФ

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