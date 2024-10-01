В парках Улан-Удэ развернётся народная ярмарка

В конце этой неделе в парках столицы Бурятии пройдёт народная ярмарка «Краски осени».Так, 5 октября в парке имени Д.Ж. Жанаева в 12:00 состоится открытие ярмарки. Здесь можно будет приобрести готовые полуфабрикаты, домашние колбасы, сыры, мёд и многое другое. В 14:00 на главной сцене парка начнётся концертная программа с участием творческих коллективов. В завершение программы выступит кавер-группа «Let`s play».6 октября в другом парке столицы Бурятии – им. С.Н. Орешкова – горожан ждёт второй день ярмарки. С 12:00 для самых маленьких посетителей начнут работать аниматоры. В 13:00 на главной сцене парка состоится концерт с участием творческих коллективов. Специальным гостем мероприятия станет Татьяна Артистка (Нежельская). Также в 14:00 будет организована раздача большого кекса. Об этом сообщает дирекция по паркам Улан-Удэ.