Педагог Бурятии борется за звание «Мастера года»

В Тюмени проходит финальный этап всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». В финале участвуют преподаватели и мастера производственного обучения колледжей и техникумов из 89 субъектов Российской Федерации. Систему среднего профессионального образования Бурятии представляет Евгения Филатова, преподаватель Байкальского колледжа недропользования.Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, конкурс «Мастер года» проходит уже в четвёртый раз. В этом году соревновательная программа финального этапа включает в себя три конкурсных испытания. На «Конкурсе образовательных кейсов» и «Открытом уроке» финалисты продемонстрируют владение современными педагогическими методиками и поделятся опытом практической подготовки студентов колледжей и техникумов.По итогам двух испытаний станут известны десять призёров конкурса, которые примут участие в заключительном мероприятии «Влюбить в профессию». Они расскажут о том, как мотивировать молодых людей к выбору профессии. По результатам будет определен абсолютный победитель. Конкурс позволяет финалистам развиваться в статусе экспертов и наставников. Оценивать выступления конкурсантов будут победители и призёры «Мастера года» прошлых лет, представители образовательных организаций, региональных институтов развития образования и работодателей.Конкурс завершится завтра, 2 октября, в День среднего профессионального образования. В ходе масштабного празднования, посвящённого этой дате, пройдёт торжественная церемония закрытия конкурса, на которой будет объявлено имя победителя конкурса «Мастер года».