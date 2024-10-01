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В регионах Дальнего Востока возведут пять новых музеев

В регионах Дальнего Востока возведут пять новых музеев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Включая Национальный музей Бурятии

По мастер-планам развития городов Дальневосточного федерального округа (ДФО) будут построены пять новых музеев. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. До 2030 года на реализацию этих проектов направят 21 млрд рублей.

Музей воинской славы построят в Петропавловске-Камчатском, Дальневосточный художественный музей - в Хабаровске, Национальный музей Республики Бурятия - в Улан Удэ, Музей памяти - в Магадане, Музейно-исторический комплекс - в Чите. Наряду с фондохранилищами, выставочными залами в новых музеях предусмотрят образовательные пространства, конференц-залы, коворкинги, выставочные площадки на открытом воздухе, кафе.

Также мастер-планами предусмотрена реконструкция шести дальневосточных музеев. По словам Чекункова, в 2025 году стартует новый проект «Музеи Дальнего Востока: ресурсы творческого развития», который объединит конкурс проектных идей, акселератор проектов, программу наставничества и продюсирования музейных проектов. В следующем году дальневосточные музеи будут принимать участие в федеральном конкурсе проектов благоустройства.

Как сообщал «Байкал-Daily», до конца 2024 года подрядчик должен возвести два этажа здания национального музея Бурятии. Его строят в устье Уды на острове в самом центре Улан-Удэ.
Национальный музей ДФО Дальний Восток музеи Чекунков строительство

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