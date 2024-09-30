В Бурятии «розовый» памятник покрасили в белый

В Бичуре завершили реконструкцию памятника Героям, павших в борьбе за власть Советов. Работы выполнили силами ТОС «Дарница» совместно с местным отделением «Женщины Бурятии», сообщили в администрации Бичурского района.
Реставрация этого памятника наделала много шума. Местные жители заметили, что памятник стал ярко-розового цвета и подняли волну возмущения по поводу такой расцветки.
Оказалось, что это была грунтовка, а работы на тот момент не были завершены. И вот 27 сентября памятник приобрёл опрятный вид.
- В ходе реконструкции были выполнены шпаклёвочные, грунтовые работы и окрашивание, что позволило обновить внешний вид памятника и сохранить его историческую значимость для будущих поколений, - сообщили в администрации.
Здесь поблагодарили всех участников за их труд и вклад в сохранение памяти о подвигах предков.