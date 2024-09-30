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У жителя Бурятии конфисковали «Жигули» за пьяную езду

У жителя Бурятии конфисковали «Жигули» за пьяную езду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину лишили водительских прав на два года

Житель мухоршибирского села Шаралдай признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В июне 2018 года мужчину привлекли к административной ответственности за езду в нетрезвом вид и лишили водительских прав. Однако водительское удостоверение он в уполномоченные органы не сдал.

В июле 2024 года сельчанин вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения: на своём автомобиле он поехал за очередной порцией спиртного. Но в пути его остановили сотрудники ГИБДД.

- Мухоршибирский районный суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Автомобиль ВАЗ-21053, принадлежащий нарушителю и на котором совершено преступление, обращён в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

автомобили алкогольное опьянение

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