У жителя Бурятии конфисковали «Жигули» за пьяную езду

Житель мухоршибирского села Шаралдай признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.В июне 2018 года мужчину привлекли к административной ответственности за езду в нетрезвом вид и лишили водительских прав. Однако водительское удостоверение он в уполномоченные органы не сдал.В июле 2024 года сельчанин вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения: на своём автомобиле он поехал за очередной порцией спиртного. Но в пути его остановили сотрудники ГИБДД.- Мухоршибирский районный суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Автомобиль ВАЗ-21053, принадлежащий нарушителю и на котором совершено преступление, обращён в доход государства.Приговор пока не вступил в законную силу.