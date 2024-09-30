30 сентября

Популярное

В райцентре Бурятии увековечили память о герое СВО

В райцентре Бурятии увековечили память о герое СВО
Общество,  Фото:администрация Еравнинского района
Мероприятия прошли в Сосново-Озёрском

28 сентября в селе Сосново-Озёрское в Бурятии состоялись памятные мероприятия, посвящённые участнику специальной военной операции, спортсмену Анатолию Калмыкову.

У здания ДЮСШ, где Анатолий с юных лет занимался спортом, состоялось открытие мемориальной доски. Почтить память героя пришли родные и близкие, друзья, коллеги, представители администрации района, ветеранских и общественных организаций, жители села.

Анатолий Калмыков погиб 3 июля 2023 года, спасая своего боевого товарища. Ценой собственной жизни он закрыл сослуживца от огня, проявив мужество и самопожертвование.

- Анатолий навсегда останется в нашей памяти как настоящий патриот, отважный воин, верный товарищ. Его подвиг – пример мужества и любви к Родине для всех нас, - отметил глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов.

В этот же день состоялся турнир по мини-футболу памяти А.В. Калмыкова. Как сообщили в администрации района, по результатам матча первое место заняла команда из Усть-Эгиты. На втором – команда ОВД, на третьем – «Исконтех». Лучшим нападающим стал Аброр, лучшим игроком – Евгений Хамутаев, Лучшим защитником – Жигмит Базаржапов, лучшим вратарём – Михаил Николаев. Специальным призом «За волю к победе» была награждена команда РЭС.
Бурятия СВО Еравнинский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В райцентре Бурятии увековечили память о герое СВО
В райцентре Бурятии увековечили память о герое СВО
Общество, 30.09.2024
Мероприятия прошли в Сосново-Озёрском
В Иркутске и Чите проверят системы оповещения
В Иркутске и Чите проверят системы оповещения
Общество, 30.09.2024
В городах запустят электросирены
На юге Бурятии соревновались охотники
На юге Бурятии соревновались охотники
Общество, 30.09.2024
Турнир проводился в честь юбилея Закаменска
Через Бурятию скачут всадники-пенсионеры из Якутии
Через Бурятию скачут всадники-пенсионеры из Якутии
Общество, 30.09.2024
«Идём по пути предков», - сообщили они
В Агинском округе прошло шествие в национальных одеждах
В Агинском округе прошло шествие в национальных одеждах
Общество, 30.09.2024
В окружном центре стартовал фестиваль бурятского языка
В Бурятии «розовый» памятник покрасили в белый
В Бурятии «розовый» памятник покрасили в белый
Общество, 30.09.2024
Реставрационные работы завершены
У жителя Бурятии конфисковали «Жигули» за пьяную езду
У жителя Бурятии конфисковали «Жигули» за пьяную езду
Общество, 30.09.2024
Мужчину лишили водительских прав на два года
На домах Иркутска появились новые муралы
На домах Иркутска появились новые муралы
Общество, 30.09.2024
Над росписью работали живописцы из разных точек страны
Потепления в Бурятии ждать не стоит
Потепления в Бурятии ждать не стоит
Общество, 30.09.2024
Октябрь начнётся с холодной погоды
Музею Бурятии передана рында с корабля, на котором служил Алдар Цыденжапов
Музею Бурятии передана рында с корабля, на котором служил Алдар Цыденжапов
Общество, 30.09.2024
Памятный экспонат размещён на постоянной выставке
В Бурятии стартовала горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
В Бурятии стартовала горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
Общество, 30.09.2024
Консультацию специалистов можно получить до 11 октября
Легкоатлеты Бурятии завоевали 4 медали на кубке и первенстве России
Легкоатлеты Бурятии завоевали 4 медали на кубке и первенстве России
Общество, 30.09.2024
Сборная республики по кроссу выиграла два золота, серебро и бронзу
На севере Бурятии на глазах у людей бегала лисичка
Общество, 30.09.2024
Она разгуливает по населённому пункту

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^