В райцентре Бурятии увековечили память о герое СВО

28 сентября в селе Сосново-Озёрское в Бурятии состоялись памятные мероприятия, посвящённые участнику специальной военной операции, спортсмену Анатолию Калмыкову.У здания ДЮСШ, где Анатолий с юных лет занимался спортом, состоялось открытие мемориальной доски. Почтить память героя пришли родные и близкие, друзья, коллеги, представители администрации района, ветеранских и общественных организаций, жители села.Анатолий Калмыков погиб 3 июля 2023 года, спасая своего боевого товарища. Ценой собственной жизни он закрыл сослуживца от огня, проявив мужество и самопожертвование.- Анатолий навсегда останется в нашей памяти как настоящий патриот, отважный воин, верный товарищ. Его подвиг – пример мужества и любви к Родине для всех нас, - отметил глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов.В этот же день состоялся турнир по мини-футболу памяти А.В. Калмыкова. Как сообщили в администрации района, по результатам матча первое место заняла команда из Усть-Эгиты. На втором – команда ОВД, на третьем – «Исконтех». Лучшим нападающим стал Аброр, лучшим игроком – Евгений Хамутаев, Лучшим защитником – Жигмит Базаржапов, лучшим вратарём – Михаил Николаев. Специальным призом «За волю к победе» была награждена команда РЭС.