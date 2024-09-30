В Иркутске и Чите проверят системы оповещения

2 октября с 10:00 до 12:00 в Иркутске пройдёт комплексная проверка систем оповещения. Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.
С 10:30 до 10:43 будут запущены электросирены. С 10:43 до 10:44 будет прервано вещание телерадиоканалов первого мультиплекса эфирного цифрового телевидения для информирования населения о проведении технической проверки систем оповещения.
- Цели проверки – поддержание систем оповещения всех уровней в состоянии постоянной готовности и отработка алгоритма доведения оперативной информации до жителей Иркутской области, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. – Если вы услышали сигнал системы оповещения, то необходимо включить телевизор, где на первых 10 каналах цифрового телевидения 1-го мультиплекса будет доведена актуальная информация.
Напомним, что послезавтра, 2-го октября, в 10:43 начнётся всероссийская комплексная проверка системы оповещения населения. Отметим, что управление по делам ГО и ЧС города Читы просит никаких действий в связи с данным оповещением не предпринимать.