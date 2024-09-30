В отдалённом селе Бурятии установили уличное освещение

В селе Хужир Окинского района Бурятии завершены работы по установке уличного освещения по улицам Школьная и Новая. Установку проводили в рамках дальневосточной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».Подрядчик из Иркутска провёл работы в срок. Общая стоимость проекта составила 1 237 594 рублей, среди них было выделено из федерального бюджета1 037 594 рублей и из местного ТОС – 200 000 рублей.- Теперь на центральных улицах села Хужир в ночное время стало светло, - сообщает администрация МО СП «Бурунгольское».