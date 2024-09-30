30 сентября

29 сентября

Популярное

Через Бурятию скачут всадники-пенсионеры из Якутии

Через Бурятию скачут всадники-пенсионеры из Якутии
Общество,  Фото:администрация Муйского района
«Идём по пути предков», - сообщили они

Два пенсионера из Якутии приехали в Бурятию на лошадях. Роману 58 лет, а Геннадию — 61 и они исполнили свою давнюю мечту. Об этом сообщает администрация Муйского района.

Два друга, накопили денег и отправились в большое путешествие на лошадях. В середине августа они выехали из Якутии. Свой путь они держат в Монголию. Их путь проходит через Байкал и Кяхту, недавно они проездом были в Муйском районе. Весь поход запланирован у них на три месяца.

По дороге они встречают множество людей, с которыми они могут побеседовать о жизни, путешествиях и просто поговорить.

— Нам пенсионерам это отдых. Деньги на дорогу скопили сами, родственники помогают, подписчики, — рассказал один из путешественников.
Бурятия Якутия путешественники кони туризм Монголия. Муйский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Через Бурятию скачут всадники-пенсионеры из Якутии
Через Бурятию скачут всадники-пенсионеры из Якутии
Общество, 30.09.2024
«Идём по пути предков», - сообщили они
В Агинском округе прошло шествие в национальных одеждах
В Агинском округе прошло шествие в национальных одеждах
Общество, 30.09.2024
В окружном центре стартовал фестиваль бурятского языка
В Бурятии «розовый» памятник покрасили в белый
В Бурятии «розовый» памятник покрасили в белый
Общество, 30.09.2024
Реставрационные работы завершены
У жителя Бурятии конфисковали «Жигули» за пьяную езду
У жителя Бурятии конфисковали «Жигули» за пьяную езду
Общество, 30.09.2024
Мужчину лишили водительских прав на два года
На домах Иркутска появились новые муралы
На домах Иркутска появились новые муралы
Общество, 30.09.2024
Над росписью работали живописцы из разных точек страны
Потепления в Бурятии ждать не стоит
Потепления в Бурятии ждать не стоит
Общество, 30.09.2024
Октябрь начнётся с холодной погоды
Музею Бурятии передана рында с корабля, на котором служил Алдар Цыденжапов
Музею Бурятии передана рында с корабля, на котором служил Алдар Цыденжапов
Общество, 30.09.2024
Памятный экспонат размещён на постоянной выставке
В Бурятии стартовала горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
В Бурятии стартовала горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
Общество, 30.09.2024
Консультацию специалистов можно получить до 11 октября
Легкоатлеты Бурятии завоевали 4 медали на кубке и первенстве России
Легкоатлеты Бурятии завоевали 4 медали на кубке и первенстве России
Общество, 30.09.2024
Сборная республики по кроссу выиграла два золота, серебро и бронзу
На севере Бурятии на глазах у людей бегала лисичка
Общество, 30.09.2024
Она разгуливает по населённому пункту
В Бурятии назвали абсолютных чемпионов этнофестиваля
В Бурятии назвали абсолютных чемпионов этнофестиваля
Общество, 30.09.2024
Победу праздновала Закамна и Монголия
В Бурятии определили лучших рукопашников
В Бурятии определили лучших рукопашников
Общество, 30.09.2024
За медали боролись военнослужащие и гражданские спортсмены

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^