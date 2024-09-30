Через Бурятию скачут всадники-пенсионеры из Якутии

Два пенсионера из Якутии приехали в Бурятию на лошадях. Роману 58 лет, а Геннадию — 61 и они исполнили свою давнюю мечту. Об этом сообщает администрация Муйского района.Два друга, накопили денег и отправились в большое путешествие на лошадях. В середине августа они выехали из Якутии. Свой путь они держат в Монголию. Их путь проходит через Байкал и Кяхту, недавно они проездом были в Муйском районе. Весь поход запланирован у них на три месяца.По дороге они встречают множество людей, с которыми они могут побеседовать о жизни, путешествиях и просто поговорить.— Нам пенсионерам это отдых. Деньги на дорогу скопили сами, родственники помогают, подписчики, — рассказал один из путешественников.