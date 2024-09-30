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В районе Бурятии благоустроили семь общественных территорий

В районе Бурятии благоустроили семь общественных территорий
Общество,  Фото:минстрой РБ

И один двор

В Иволгинском районе Бурятии благоустраивают общественные и дворовые территории, сообщает пресс-служб минстроя республики. В Сотникове участок на улице Маяковского ранее пустовал, а теперь на нём построили функциональную детскую площадку. Появились новый игровой комплекс, качели, а также спортивные тренажёры и велопарковка. Там положили тротуарную плитку, установили бордюры, обустроили лестницы и пандусы, провели уличное освещение.

- Подрядной организацией закончен первый этап работ по улице Маяковского, - поделился глава села Сотниково Игорь Киселёв. - Обустроено три отдельных зоны: игровая, спортивная и тихая. В следующем году планируется озеленение, оснащение малыми архитектурными формами и арт-объектами.

Также в селе отремонтировали дворовую территорию у дома по улице Трактовой, 8. Скоро завершатся работы на детской площадке по улице Медицинской.

Всего в этом году в Иволгинском районе благоустроены семь общественных территорий и один двор. В сёлах Иволгинск, Калёново и в Оронгое обустроили детские спортивно-игровые площадки, а в Нурселении территорию для отдыха в квартале Восточный.

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