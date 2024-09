Сергей Лазарев поддержал артиста из Бурятии на шоу «России-1»

Зал стоя аплодировал Ивану Уланову.



В отборочном туре Иван исполнил песню «Девчата» из одноимённого советского фильмав современном исполнении. Члены жюри без долгих раздумий поддержали исполнителя из Бурятии, и он набрал 94 балла, попав в тройку претендентов на выход в полуфинал.В баттле за выход в полуфинал конкуренцию Ивану Уланову составила Лейла Бургардт из Нижнего Тагила, они вместе набрали по 94 балла. Здесь были такие же условия – набрать наибольше количество голосов от жюри, при этом предыдущие баллы обнуляются. Солист «Сезона дождей» спел композицию Can't help falling in love и вырвал победу у соперницы, набрав 98 баллов против её 80. В числе проголосовавших «за» был известный российский певец Сергей Лазарев.- Иван вырвал это второе место в полуфинал! Браво! – воскликнул ведущий шоу Николай Басков.