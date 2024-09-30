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Сергей Лазарев поддержал артиста из Бурятии на шоу «России-1»

Сергей Лазарев поддержал артиста из Бурятии на шоу «России-1»
Общество, 
Иван Уланов исполнил две песни

Солист улан-удэнской группы «Сезон дождей» Иван Уланов покорил жюри музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» (возрастное ограничение 12+) на телеканале «Россия-1». Выпуск с его участием показали 27 сентября.

По правилам вокального соревнования в отборочных турах конкурсант должен покорить своим пением сотню членов жюри, побудив их встать и подпевать. Лучшие пройдут в полуфинал – их будет два в сезоне. А последней битвой станет финал, в котором сотня и выберет победителя. Помимо денежного приза, он получит оригинальный сингл с ротацией в эфире «Нового Радио».

- Я никогда не участвовал ни в каких проектах. Возможно, это связано с тем, что мы живём достаточно далеко. Для нас что-то там в «ваших Москвах» что-то очень-очень далёкое, но решился попробовать, - признался солист.



В отборочном туре Иван исполнил песню «Девчата» из одноимённого советского фильма (6+) в современном исполнении. Члены жюри без долгих раздумий поддержали исполнителя из Бурятии, и он набрал 94 балла, попав в тройку претендентов на выход в полуфинал.

 

В баттле за выход в полуфинал конкуренцию Ивану Уланову составила Лейла Бургардт из Нижнего Тагила, они вместе набрали по 94 балла. Здесь были такие же условия – набрать наибольше количество голосов от жюри, при этом предыдущие баллы обнуляются. Солист «Сезона дождей» спел композицию Can't help falling in love и вырвал победу у соперницы, набрав 98 баллов против её 80. В числе проголосовавших «за» был известный российский певец Сергей Лазарев.

- Иван вырвал это второе место в полуфинал! Браво! – воскликнул ведущий шоу Николай Басков.

 
Зал стоя аплодировал Ивану Уланову.

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