Сергей Лазарев поддержал артиста из Бурятии на шоу «России-1»













(6+) в современном исполнении. Члены жюри без долгих раздумий поддержали исполнителя из Бурятии, и он набрал 94 балла, попав в тройку претендентов на выход в полуфинал.





В баттле за выход в полуфинал конкуренцию Ивану Уланову составила Лейла Бургардт из Нижнего Тагила, они вместе набрали по 94 балла. Здесь были такие же условия – набрать наибольше количество голосов от жюри, при этом предыдущие баллы обнуляются. Солист «Сезона дождей» спел композицию Can't help falling in love и вырвал победу у соперницы, набрав 98 баллов против её 80. В числе проголосовавших «за» был известный российский певец Сергей Лазарев.



- Иван вырвал это второе место в полуфинал! Браво! – воскликнул ведущий шоу Николай Басков.



Зал стоя аплодировал Ивану Уланову.

В отборочном туре Иван исполнил песню «Девчата» из одноимённого советского фильмав современном исполнении. Члены жюри без долгих раздумий поддержали исполнителя из Бурятии, и он набрал 94 балла, попав в тройку претендентов на выход в полуфинал.В баттле за выход в полуфинал конкуренцию Ивану Уланову составила Лейла Бургардт из Нижнего Тагила, они вместе набрали по 94 балла. Здесь были такие же условия – набрать наибольше количество голосов от жюри, при этом предыдущие баллы обнуляются. Солист «Сезона дождей» спел композицию Can't help falling in love и вырвал победу у соперницы, набрав 98 баллов против её 80. В числе проголосовавших «за» был известный российский певец Сергей Лазарев.- Иван вырвал это второе место в полуфинал! Браво! – воскликнул ведущий шоу Николай Басков.





Солист улан-удэнской группы «Сезон дождей» Иван Уланов покорил жюри музыкального шоу «Ну-ка, все вместе»на телеканале «Россия-1». Выпуск с его участием показали 27 сентября.По правилам вокального соревнования в отборочных турах конкурсант должен покорить своим пением сотню членов жюри, побудив их встать и подпевать. Лучшие пройдут в полуфинал – их будет два в сезоне. А последней битвой станет финал, в котором сотня и выберет победителя. Помимо денежного приза, он получит оригинальный сингл с ротацией в эфире «Нового Радио».- Я никогда не участвовал ни в каких проектах. Возможно, это связано с тем, что мы живём достаточно далеко. Для нас что-то там в «ваших Москвах» что-то очень-очень далёкое, но решился попробовать, - признался солист.