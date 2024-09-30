Улан-удэнку отправили в колонию за кражу мобильника



Затем улан-удэнка скрылась, распорядившись добычей по своему усмотрению. В ходе судебного разбирательства она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, но от показаний отказалась, воспользовавшись 51-ой статьёй Конституции РФ.



У женщины уже имелась судимость. В итоге ей на основании части 5 статьи 69 УК РФ дали три с половиной года в исправительной колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.



Недавно перед судом предстала жительница бурятской столицы, против которой возбудили уголовное дело за кражу со значительным ущербом – по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Произошло всё ранним утром на подземной автостоянке. Женщина, оказавшаяся в служебном помещении, стащила мобильник у спавшего охранника.