30 сентября

29 сентября

Популярное

Улан-удэнку отправили в колонию за кражу мобильника

Улан-удэнку отправили в колонию за кражу мобильника
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она проведёт за решёткой три с половиной года

Недавно перед судом предстала жительница бурятской столицы, против которой возбудили уголовное дело за кражу со значительным ущербом – по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Произошло всё ранним утром на подземной автостоянке. Женщина, оказавшаяся в служебном помещении, стащила мобильник у спавшего охранника.
 
Затем улан-удэнка скрылась, распорядившись добычей по своему усмотрению. В ходе судебного разбирательства она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, но от показаний отказалась, воспользовавшись 51-ой статьёй Конституции РФ.

У женщины уже имелась судимость. В итоге ей на основании части 5 статьи 69 УК РФ дали три с половиной года в исправительной колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу. 
кража уголовное дело суд колония

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лама из Бурятии призвал верующих на три дня отказаться от ужинов
Лама из Бурятии призвал верующих на три дня отказаться от ужинов
Общество, 30.09.2024
А ещё он посоветовал делать добро и забыть о вредных привычках
Улан-удэнку отправили в колонию за кражу мобильника
Улан-удэнку отправили в колонию за кражу мобильника
Общество, 30.09.2024
Она проведёт за решёткой три с половиной года

Парки в Улан-Удэ продолжают готовить к зиме
Общество, 30.09.2024
Там вовсю консервируют фонтаны
На улице Улан-Удэ до конца года перегородили тротуар
На улице Улан-Удэ до конца года перегородили тротуар
Общество, 30.09.2024
Сквозной проход для пешеходов будет только на противоположной стороне улицы
«Аж в глазах потемнело»: Улан-удэнцы бьются головами в новых «Львятах»
«Аж в глазах потемнело»: Улан-удэнцы бьются головами в новых «Львятах»
Общество, 30.09.2024
Одна из пассажиров получила в трамвае черепно-мозговую травму
В Бурятии пообещали почти зимнюю погоду
В Бурятии пообещали почти зимнюю погоду
Общество, 30.09.2024
В республике в начале октября усилятся заморозки
В Иволгинском районе опять прогремят взрывы
В Иволгинском районе опять прогремят взрывы
Общество, 30.09.2024
Опасной зоной станет карьер около Тапхара

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^