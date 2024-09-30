Преподаватель из Улан-Удэ стала лауреатом конкурса «Учитель года»

Она прошла во второй этап

В Саратове состоялось значимое событие в сфере образования: объявлены имена лауреатов всероссийского конкурса «Учитель года России» 2024 года. В число лучших педагогов включена учитель истории и обществознания из гимназии №14 города Улан-Удэ Надежда Двойнишникова. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.

Двойнишникова будет представлять республику на втором этапе конкурса. Он пройдёт в гимназии имени Примакова, расположенной в Московской области.

В рамках второго тура конкурса лауреаты продемонстрируют свои педагогические навыки и методические подходы в трёх конкурсных испытаниях: «Мастер-класс», «Брифинг» и «Блицтурнир».

В министерстве пожелали преподавателю гимназии №14 «успеха и уверенности в своих силах на предстоящем этапе».

Как сообщал «Байкал-Daily», Надежда Двойнишникова в апреле 2024 года победила в республиканском конкурсе «Учитель года».



Недавно учитель начальных классов и бурятского языка Республиканского бурятского национального лицея-интерната № 1 (Улан-Удэ) Светлана Раданжапова заняла первое место на всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы – 2024».

