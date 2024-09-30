На юге Бурятии соревновались охотники

В Бурятии, на пограничной заставе в селе Холтосон прошли открытые охотничьи соревнования по стрельбе из нарезного оружия. Турнир был посвящён 90-летнему юбилею Закаменска.Как сообщили в администрации города, результаты соревнований были следующими:1 место - команда «Очировы 1»;2 место - команда «Очировы 2»;3 место - команда ООО «Охота Бурятии».1 место - команда ООО «Охота Бурятии»;2 место - команда «Очировы 2»;3 место – команда «Бургуй».1 место - Шагдуров Баир;2 место - Гомбоев Алдар;3 место - Очиров Батор.Также был вручён специальный приз самой молодой команде – «Воины Закамны».В открытых охотничьих соревнованиях по стрельбе из нарезного оружия среди ветеранов района призёрами стали:1 место – Шагдуров А.Е. (Енгорбой);2 место - Банзаракцаев М.О. (Михайловка);3 место - Ширапов С.Ц. (Цаган-Морин).Специальный приз выиграла Шагдурова Г.Ш.