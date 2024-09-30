На юге Бурятии соревновались охотники

В Бурятии, на пограничной заставе в селе Холтосон прошли открытые охотничьи соревнования по стрельбе из нарезного оружия. Турнир был посвящён 90-летнему юбилею Закаменска.
Как сообщили в администрации города, результаты соревнований были следующими:
Стрельба на расстоянии 100 м по мишени с открытым прицелом
1 место - команда «Очировы 1»;
2 место - команда «Очировы 2»;
3 место - команда ООО «Охота Бурятии».
Стрельба по гонгам на расстоянии 200, 300, 400 метров
1 место - команда ООО «Охота Бурятии»;
2 место - команда «Очировы 2»;
3 место – команда «Бургуй».
Личное первенство
1 место - Шагдуров Баир;
2 место - Гомбоев Алдар;
3 место - Очиров Батор.
Также был вручён специальный приз самой молодой команде – «Воины Закамны».
В открытых охотничьих соревнованиях по стрельбе из нарезного оружия среди ветеранов района призёрами стали:
1 место – Шагдуров А.Е. (Енгорбой);
2 место - Банзаракцаев М.О. (Михайловка);
3 место - Ширапов С.Ц. (Цаган-Морин).
Специальный приз выиграла Шагдурова Г.Ш.