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На юге Бурятии соревновались охотники

На юге Бурятии соревновались охотники
Общество,  Фото:администрация Закаменска
Турнир проводился в честь юбилея Закаменска

В Бурятии, на пограничной заставе в селе Холтосон прошли открытые охотничьи соревнования по стрельбе из нарезного оружия. Турнир был посвящён 90-летнему юбилею Закаменска.

Как сообщили в администрации города, результаты соревнований были следующими:

Стрельба на расстоянии 100 м по мишени с открытым прицелом
1 место - команда «Очировы 1»;
2 место - команда «Очировы 2»;
3 место - команда ООО «Охота Бурятии».

Стрельба по гонгам на расстоянии 200, 300, 400 метров
1 место - команда ООО «Охота Бурятии»;
2 место - команда «Очировы 2»;
3 место – команда «Бургуй».

Личное первенство
1 место - Шагдуров Баир;
2 место - Гомбоев Алдар;
3 место - Очиров Батор.

Также был вручён специальный приз самой молодой команде – «Воины Закамны».

В открытых охотничьих соревнованиях по стрельбе из нарезного оружия среди ветеранов района призёрами стали:
1 место – Шагдуров А.Е. (Енгорбой);
2 место - Банзаракцаев М.О. (Михайловка);
3 место - Ширапов С.Ц. (Цаган-Морин).

Специальный приз выиграла Шагдурова Г.Ш.
Бурятия спорт охотники стрельба из охотничьего оружия

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