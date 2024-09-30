На домах Иркутска появились новые муралы

Новые муралы появились на 11 объектах в Иркутске. Фестиваль уличного искусства «Голос улиц» проходил в рамках проекта арт-лаборатории «Клуба молодых архитекторов». Художественную роспись наносили мастера из Москвы и Московской области, Калининграда, Владивостока, Владимира, Ульяновска, Красноуральска, Иркутска и Ангарска.В городе обновили административное здание на Свердлова, 26/1, жилые дома на улицах Депутатская, 25, Лермонтова, 333в, Франк-Каменецкого, 13, Литвинова, 9, а также в микрорайоне Первомайский 13а и 31а. Муралы нанесли и на четыре коммунальных объекта, расположенных на Лермонтова, 295, Помяловского, 30, на бульваре Гагарина, 13а и 44.– Мы пригласили живописцев из разных точек страны – от Владивостока до Калининграда, чтобы наши местные ребята перенимали их опыт. У жителей города уже сложился образ фестиваля. Традиционно – это новые красивые работы и интересные мероприятия, – отметил один из кураторов проекта Роман Малинович.Как сообщили в администрации Иркутска, также проводили лекции, творческие встречи, мастер-классы, интерактивы для взрослых и детей, прогулки и кинопоказы. Их можно было посещать бесплатно. Отметим, фестиваль проходил и в Шелехове, Усолье-Сибирском и Слюдянке. Всего в этом году был реализован 21 художественный проект.