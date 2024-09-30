30 сентября

29 сентября

Популярное

На домах Иркутска появились новые муралы

На домах Иркутска появились новые муралы
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Над росписью работали живописцы из разных точек страны

Новые муралы появились на 11 объектах в Иркутске. Фестиваль уличного искусства «Голос улиц» проходил в рамках проекта арт-лаборатории «Клуба молодых архитекторов». Художественную роспись наносили мастера из Москвы и Московской области, Калининграда, Владивостока, Владимира, Ульяновска, Красноуральска, Иркутска и Ангарска.

В городе обновили административное здание на Свердлова, 26/1, жилые дома на улицах Депутатская, 25, Лермонтова, 333в, Франк-Каменецкого, 13, Литвинова, 9, а также в микрорайоне Первомайский 13а и 31а. Муралы нанесли и на четыре коммунальных объекта, расположенных на Лермонтова, 295, Помяловского, 30, на бульваре Гагарина, 13а и 44.

– Мы пригласили живописцев из разных точек страны – от Владивостока до Калининграда, чтобы наши местные ребята перенимали их опыт. У жителей города уже сложился образ фестиваля. Традиционно – это новые красивые работы и интересные мероприятия, – отметил один из кураторов проекта Роман Малинович.

Как сообщили в администрации Иркутска, также проводили лекции, творческие встречи, мастер-классы, интерактивы для взрослых и детей, прогулки и кинопоказы. Их можно было посещать бесплатно. Отметим, фестиваль проходил и в Шелехове, Усолье-Сибирском и Слюдянке. Всего в этом году был реализован 21 художественный проект.

Иркутск мурал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Через Бурятию скачут всадники-пенсионеры из Якутии
Через Бурятию скачут всадники-пенсионеры из Якутии
Общество, 30.09.2024
«Идём по пути предков», - сообщили они
В Агинском округе прошло шествие в национальных одеждах
В Агинском округе прошло шествие в национальных одеждах
Общество, 30.09.2024
В окружном центре стартовал фестиваль бурятского языка
В Бурятии «розовый» памятник покрасили в белый
В Бурятии «розовый» памятник покрасили в белый
Общество, 30.09.2024
Реставрационные работы завершены
У жителя Бурятии конфисковали «Жигули» за пьяную езду
У жителя Бурятии конфисковали «Жигули» за пьяную езду
Общество, 30.09.2024
Мужчину лишили водительских прав на два года
На домах Иркутска появились новые муралы
На домах Иркутска появились новые муралы
Общество, 30.09.2024
Над росписью работали живописцы из разных точек страны
Потепления в Бурятии ждать не стоит
Потепления в Бурятии ждать не стоит
Общество, 30.09.2024
Октябрь начнётся с холодной погоды
Музею Бурятии передана рында с корабля, на котором служил Алдар Цыденжапов
Музею Бурятии передана рында с корабля, на котором служил Алдар Цыденжапов
Общество, 30.09.2024
Памятный экспонат размещён на постоянной выставке
В Бурятии стартовала горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
В Бурятии стартовала горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
Общество, 30.09.2024
Консультацию специалистов можно получить до 11 октября
Легкоатлеты Бурятии завоевали 4 медали на кубке и первенстве России
Легкоатлеты Бурятии завоевали 4 медали на кубке и первенстве России
Общество, 30.09.2024
Сборная республики по кроссу выиграла два золота, серебро и бронзу
На севере Бурятии на глазах у людей бегала лисичка
Общество, 30.09.2024
Она разгуливает по населённому пункту
В Бурятии назвали абсолютных чемпионов этнофестиваля
В Бурятии назвали абсолютных чемпионов этнофестиваля
Общество, 30.09.2024
Победу праздновала Закамна и Монголия
В Бурятии определили лучших рукопашников
В Бурятии определили лучших рукопашников
Общество, 30.09.2024
За медали боролись военнослужащие и гражданские спортсмены

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^