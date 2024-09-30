В военном городке в Улан-Удэ недогревали горячую воду

В домах в военном городке Сосновый бор на окраине Улан-Удэ из кранов с горячей водой бежала еле тёплая. Вскрылось всё после жалобы одного из жильцов МКД на улице Маргелова.Сотрудники управления муниципальной жилищной инспекции провели проверку и выявили несоответствие температуры горячей воды установленным нормам – на вводе в дом № 21 и в самой квартире она оказалась ниже 60°С. А это уже нарушение правил предоставления коммунальных услуг.В итоге ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ выдали предписание о восстановлении температуры на вводе в многоквартирный дом и перерасчёте платы за ГВС. Все материалы проверки передали в Госстройжилнадзор для привлечения ЦЖКУ к административной ответственности, сообщили в мэрии Улан-Удэ.Улан-удэнцам советуют при отказе в перерасчёте и восстановлении нормативной температуры воды обращаться напрямую в управление (улица Бабушкина, 25, кабинет 214). С собой нужно взять копии документов, подтверждающие изложенные в обращении факты. Получить консультацию у специалистов жилинспекции можно по телефону 8 (3012) 23-56-57 или 23-54-33.