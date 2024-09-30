В Агинском округе прошло шествие в национальных одеждах

Открытие фестиваля бурятского языка в Агинском округе началось с шествия трудовых коллективов. Люди в нарядных национальных дэгэлах 27 сентября украсили главную улицу посёлка Агинское. Мероприятие продолжилось на центральной площади.Власти округа приветствовали участников фестиваля на родном языке и поблагодарили коллективы учреждений, руководителей за активный отклик, любовь к и уважение к истокам, за участие в этом значимом мероприятии. В свою очередь для парада открытия каждый коллектив подготовил четверостишия о богатстве родного языка. Хореографический ансамбль детской школы искусств имени К.И. Базарсадаева подарил зрителям своё выступление, а в конце всех, кто был на площадки, объединил большой круг ёхора.Как отметили в администрации АБО, в течение месяца на разных площадках Агинского Бурятского округа пройдут больше 40 мероприятий. Это этнографические диктанты, творческие, интеллектуальные конкурсы и спортивные состязания.